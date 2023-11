Siegendorf gewann Schlammschlacht in Schattendorf

Details Mittwoch, 08. November 2023 08:44

Die Rollen vor dem Nachtragsmatch am Dienstagabend in der 14. Runde der Meisterschaft in der Burgenlandliga waren klar verteilt. Der SV Schattendorf befindet sich im unteren Tabellendrittel und ist der Außenseiter im Duell mit dem Tabellenführer ASV Siegendorf. Obwohl die Hausherren eine positive Bilanz der Heimspiele hatten, waren sie dem Leader nicht gewachsen und verloren mit 0:2. Die Schattendorfer Vereinsfunktionäre haderten mit der Entscheidung der Schiedsrichter-Kommission, den Rasen für spieltauglich zu erklären

Siegendorf war überlegen

Kaum hatte Schiedsrichter Stanislav Dyulgerov das Spiel angepfiffen, gab es Elfmeteralarm in Strafraum der Heimischen, Ivan Andrejevic wurde gefoult, aber die Pfeife des Schiris blieb stumm. In der 15. Minute ließ Lukas Grozurek eine Granate in Richtung Schattendorfer Gehäuse los, der Goalie kann das Leder nur kurz abklatschen und Ivan Andrejevic ist zur Stelle und erzielt die 1:0 Führung für die Gäste. Es gab noch weitere Torchancen der Auswärtigen, einmal schoss Filip Montanaro einen Spieler der Einheimischen auf der Torlinie an. Auch die Einheimischen hatten Torchancen lukriert, einmal scheiterte Niklas Wukovich mit einem guten Schuss am Goalie der Siegendorfer. Mit der knappen 1:0 Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Platzverhältnisse wurden immer schlechter

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste den Ball und das Spiel und kamen zu vereinzelten Torchancen, die aber keine Ergebnisveränderung brachten. Die Hausherren setzten sich tapfer zur Wehr, eigene Torchancen waren Mangelware. So mussten die Fans vom ASV bis zur 90. Minute warten, ehe Goalgetter Lukas Grozurek, von Mario Stefel hervorragend bedient, das Leder im Kasten der Heimischen zum 2:0 Endstand unterbringen konnte.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Was heute hier abgelaufen ist, entbehrt jeder Fairness im Fußball. Bis zum Montag war das Spielfeld für die Schiedsrichter-Kommission nicht geeignet für ein Fußballspiel, es stand noch Wasser auf dem Platz. Wahrscheinlich hat heute diese Kommission auf Druck von außen den Platz für spieltauglich erklärt. Es war grenzwertig, aber unser Rasen ist total hinüber und sieht aus wie ein Acker nach dem Pflügen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir € 17.000.- in ein neues Spielfeld investiert und nun sieht er aus wie ein Schlachtfeld, für mich ein Mega-Skandal. Nun zum Fußball: Meine Mannschaft hat sich heute überragend präsentiert und ich bin sehr stolz auf ihre Leistung. Mit ein wenig Glück wäre ein Remis machbar gewesen. Natürlich war Siegendorf stärker als wir, aber überzeugen konnten sie nicht.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Zu Beginn des Spieles waren wir überrascht, dass Schattendorf so hoch angepresst hat. Aber wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen und waren die überlegene Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir auf Ballkontrolle gespielt, denn der Platz wurde immer schwerer zu bespielen.“

