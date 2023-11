Torreiche Partie ohne Sieger: Bad Sauerbrunn und Pinkafeld trennen sich mit einem Remis

Details Samstag, 11. November 2023 09:04

Die Formkurve vom SC Bad Sauerbrunn ist in letzter Zeit ein einziges Auf und Ab. Die letzten fünf Spiele hat man abwechselnd zuerst verloren und dann gewonnen, und es folgte ein Remis. In der Tabelle der Burgenlandliga liegt die Mannschaft von Heinz Kremser mit 24 Punkten auf Rang fünf. Der SC Pinkafeld weist dieselbe Formkurve auf, von den letzten fünf Partien konnte man nur eins gewinnen und die anderen vier wurden verloren oder man spielte Unentschieden. Nach einer hart umkämpften Partie trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten 2:2-Remis.

Kampfbetonte erste Halbzeit

In den Anfangsminuten hatten die Hausherren einige gute Torchancen, einmal hatte Michal Kozak das Tor der Auswärtigen knapp verfehlt, da andermal konnte der Goalie der Gäste seinen Schuss parieren. In der 19. Minute die Führung für Pinkafeld, Christoph Sauerer gewinnt einen Zweikampf im Mittelfeld, spielt David Korherr frei und der kann im eins gegen eins Duell den Goalie der Heimischen bezwingen und es stand 1:0 für die Halwachs-Truppe. Anschließend hatte der gerade eingewechselte Jakob Waldherr eine echte Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, konnte aber diese Torchance nicht verwerten. In Minute 32 fasste sich Michal Kozak ein Herz und ballerte das Spielgerät aus 20 Meter Entfernung zum 1:1 Ausgleich in die Maschen des Gehäuses der Gäste. Nur drei Minuten später zeigte Schiedsrichter Claus Wisak auf den Punkt, nachdem David Korherr im Strafraum der Heimischen gefoult wurde. Elfmeterspezialist Christoph Sauerer lässt sich die Chance nicht entgehen und verwandelte souverän zur 2:1 Führung. In der 45. Minute gab es wieder einen Penalty, dieses Mal für die Hausherren und Michal Kozak verwandelte zum 2:2, was auch gleichzeitig der Pausenstand war. In der Halbzeitpause wechselte Trainer Heinz Kremser seinen langjährigen Kapitän Thomas Ofner aus, der nach neun Jahren in Bad Sauerbrunn seine Karriere aus beruflichen und privaten Gründen beendete. Damit verlieren die Badstädter einen wertvollen Stammspieler.

Schiedsrichterteam glänzte mit Fehlentscheidungen

In der zweiten Spielhälfte kam eine gewisse Hektik auf, geschuldet auch den Fehlentscheidungen des Schiedsrichterteams, eine davon war die Gelb-Rote Karte für Lukas Kornholz in der 70. Minute. In der 78. Minute wurde ein Treffer von Michal Kozak wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannt, für die Reklamation von Trainer Kremser gab es auch eine Gelbe Karte. Zwingende Torchancen waren nur ab und in der zweiten Halbzeit zu sehen, sodass die Begegnung mit einem gerechten 2:2 Remis endete.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war ein sehr spannendes, kampfbetontes Spiel, indem jede Mannschaft gewinnen wollte. In der zweiten Spielhälfte kam eine große Hektik ins Spiel, da das Schiedsrichterteam nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Rückblickend kann ich sagen, dass wir schon ausgezeichnete Leistungen von Schiedsrichtern gesehen haben, das war leider heute aber nicht der Fall.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war ein sehr intensives Spiel und wir nehmen den Punkt gerne mit. In der zweiten Halbzeit war es ein sehr emotionsgeladenes Match, mit einigen unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen. Meine Mannschaft hat brav gekämpft und es ist meiner Meinung nach ein gerechtes Remis gewesen.“

