Hart erkämpfter 3:2-Heimsieg von Parndorf gegen Edelserpentin

Details Samstag, 16. März 2024 08:53

Der SC/ESV Parndorf empfing am Freitagabend die SpG Edelserpentin zum Meisterschaftsspiel der 18. Runde der Frühjahrssaison in der Burgenlandliga. Die Hausherren befinden sich in einem Flow, seit sieben Matches ist man ohne Punkteverlust. Die Gäste hatten in der ersten Runde spielfrei und das zweite Spiel ging gegen Leithaprodersdorf verloren. In der ersten Halbzeit konnte die SpG noch mithalten, aber nach dem Doppelschlag kurz nach der Pause kamen die Hausherren auf die Siegesstraße.

Überraschende 2:0-Führung der Gäste

Gutes Fußballwetter, ein spannendes Spiel; den Zuschauern wurde einiges geboten. Bereits zu Beginn der Begegnung hätten die Hausherren in Führung gehen können, aber Piotr Pawlowski vergab in aussichtsreicher Position. In der 12. Minute kommt ein Freistoß in den Strafraum der Heimischen geflogen, Kevin Strohmeyer war mit dem Kopf zur Stelle und es hieß 1:0 für die Gäste. Zwölf Minuten später war es wieder eine Standardsituation, dieses Mal war es ein Corner, der im Strafraum der Heimischen landete und Kevin Strohmeyer war das zweite Mal per Kopf erfolgreich und es stand 2:0 für die Auswärtigen. Aber die Fischer-Truppe erhöhte den Druck und in der 39. Minute war es Simon Buliga, der eine Hereingabe von der Seite zum 1:2 Anschlusstreffer über die Torlinie drückte. Nach den beiden Treffern fanden die Gäste kaum noch eine Möglichkeit, ein weiteres Tor zu erzielen, sodass mit der knappen Führung der Auswärtigen die Seiten gewechselt wurden.

Parndorf drehte das Spiel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Gastgeber das Kommando auf dem Spielfeld und bereits in der 48. Minute klingelte es abermals im Kasten der Gäste, als Lukas Umprecht sich im Mittelfeld den Ball erkämpfte und kompromisslos den 2:2-Ausgleichstreffer erzielte. Nur drei Minuten später, ein Handspiel im Strafraum der SpG, den dafür verhängten Penalty verwandelte Piotr Pawlowski eiskalt zur 3:2-Führung. Im Anschluss an diesem Treffer ließen es die Hausherren ruhiger angehen und verwalteten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff, da von der SpG keine Gefahr mehr ausging.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Wir hätten schon früh in Führung gehen müssen, hatten unsere Torchance, aber sie nicht verwertet. Dann haben wir aus zwei Standards die Tore bekommen, haben aber das wichtige 1:2 vor der Pause gemacht, aber man darf im eigenen Stadion nicht mit 0:2 in Rückstand geraten. Mit den Gelben Karten war die Verteilung eigenartig, wir haben acht Fouls gemacht und drei Gelbe Karten bekommen, der Gegner hat 26 Fouls verursacht und auch nur drei Gelbe Karten bekommen.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Ein Satz mit X, das war wohl nichts. In der ersten Halbzeit konnten wir die Partie einigermaßen offen gestalten. Wir sind nicht ganz munter nach dem Seitenwechsel aus der Kabine gekommen und haben zwei Tore innerhalb von drei Minuten bekommen. Aus meiner Sicht wäre ein Remis gerecht gewesen.“

