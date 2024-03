ASK Marz erkämpft sich wichtigen Sieg gegen USVS Hausbauführer Rudersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 21:27

In einem spannenden Spiel der Burgenlandliga setzte sich ASK Marz mit einem knappen 2:1 gegen USVS Hausbauführer Rudersdorf durch. In einer Begegnung, die vor allem durch taktisches Geschick und Kampfgeist geprägt war, zeigten beide Teams, warum sie dringend Punkte im Abstiegskampf benötigten. Die Partie begann verhalten, gewann aber mit der Zeit an Intensität und bot den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente.

ASK Marz dominiert die erste Halbzeit

Die ersten Minuten des Spiels waren von gegenseitigem Abtasten geprägt, wobei keine der Mannschaften ein hohes Risiko eingehen wollte. Dennoch konnte ASK Marz bereits in der 14. Minute die erste Chance des Spiels verzeichnen, die jedoch vom gegnerischen Keeper pariert wurde. Die Heimmannschaft zeigte sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit aggressiver in den Zweikämpfen und konnte durch einen glücklichen abgefälschten Schuss in der 28. Minute in Führung gehen. Trotz des starken Winds, der die Spielbedingungen erschwerte, und einem Freistoß von Rudersdorf, der nur die Stange traf, ging Marz mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Rudersdorf, mit dem Windvorteil im Rücken das Spiel zu drehen. Marz spielte jedoch weiterhin effektiv und konnte in der 56. Minute durch einen gekonnten Heber die Führung zum 2:0 ausbauen. Rudersdorf gab sich jedoch nicht geschlagen und erzielte in der 66. Minute den Anschlusstreffer, wodurch die Partie noch einmal an Spannung gewann. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten, darunter ein scharfer Schuss von Ibo Sahin, der das Ziel verfehlte, und eine Konterchance von Marz kurz vor Schluss, blieb es beim 2:1 für die Heimmannschaft.

Das Spiel endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem knappen Sieg für ASK Marz. Trotz der Bemühungen von USVS Hausbauführer Rudersdorf, den notwendigen Druck aufzubauen und das Spiel zu drehen, zeigten die Fehlpässe im Aufbauspiel der Gäste, dass an diesem Tag Marz die Nase vorn hatte. Mit diesem Sieg sichert sich ASK Marz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg und bestätigt die Formstärke, die sie bereits in der Vorwoche mit einem sensationellen Sieg unter Beweis gestellt hatten.

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

"Im Prinzip waren wir von der ersten Minute an die überlegene Mannschaft und hätten zur Halbzeit schon mit 3:0 führen müssen, so viele Torchancen wir vorgefunden haben. Wir haben das Spiel kontrolliert, haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Auch wenn wir jetzt zwei Spiele gewonnen haben, dürfen wir uns nicht zurücklehnen, denn die Meisterschaft dauert noch lange."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.