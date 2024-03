SV Leithaprodersdorf und FC Deutschkreutz trennen sich mit einem gerechten Remis

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 08:26

Am Freitagabend in der 20. Runde der Burgenlandliga empfing der SV Leithaprodersdorf den FC Deutschkreutz in der LeithArena. Während es für die Heimischen darum geht, den Flow des Frühjahres zu prolongieren, war esffür die Gäste wichtig, endlich in Schwung zu kommen und die vorhandene Qualität auf den Platz zu bringen. Im Hinspiel waren die Hausherren mit 2:1 erfolgreich. Beide Mannschaften hatten mit dem böigen Wind zu kämpfen, schlussendlich trennte man sich mit einem 1:1- Remis.

Chancenarme erste Halbzeit

Beide Teams begannen die Partie mit einer gewissen Vorsicht, man wollte dem Gegner nicht ins offene Messer laufen. Die erste echte Torchance resultierte aus der 19. Minute; ein Schuss von Marco Haiden aus ca. 20 Metern wird geblockt. Im Konter kommt Leithaprodersdorf gefährlich in den Strafraum der Gäste, aber ohne ein Tor zu erzielen. In der 27. Minute traf David Thumberger nach einer Faustabwehr vom Goalie der Heimischen nur das Außennetz. Kurz vor dem Pausenpfiff, das 1:0 für die Gäste, eine gelungene Kombination schließt Tobias Szaffich mit einem Treffer ab. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Dreimal Aluminium für die Gäste

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste mit dem Wind im Rücken leicht feldüberlegen, hatten durch David Thumberger einen Lattentreffer, aber im Gegenzug erzielten die Hausherren den 1:1 Ausgleich, (50.) Tobias Beran versenkte das Leder in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. In der weiteren Folge gab es noch Tormöglichkeiten auf beiden Seiten; Florian Reumann trifft für die Gäste nur die Torstange, Noel Kustor konnte das Leder aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war wie schon in der letzten Woche eine Windlotterie, in der ersten Halbzeit haben wir den Wind im Rücken gehabt, konnten daraus aber keinen Vorteil lukrieren. Deutschkreutz war mit seinen Kontern sehr gefährlich, die Latten- und Stangentreffer waren dem Wind geschuldet. Mit dem X zu Hause sind wir natürlich nicht zufrieden, aber wir sind weiterhin im Frühjahr ungeschlagen.“

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir hätten uns heute einen Sieg verdient, dreimal hat das Aluminium ein Tor verhindert. Wir waren aggressiver und Leithaprodersdorf ist damit nicht klargekommen; die haben wahrscheinlich etwas anderes erwartet. Aber wenn man unten steht, dann gehen solche Spiele nicht siegreich aus. Mit der gezeigten Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.