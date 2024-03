Bad Sauerbrunn feiert souveränen 4:0-Heimsieg gegen Edelserpentin

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 09:50

Am Freitagabend empfing der SC Bad Sauerbrunn die SpG Edelserpentin in der 20. Runde der Burgenlandliga. Die Badstädter konnten sich über den Auswärtserfolg in der letzten Runde freuen; dementsprechend selbstbewusst ging man in dieses Match, währenddessen das Team des Aufsteigers im Frühjahr in der Meisterschaft bisher nicht so richtig Fahrt aufnehmen konnte. Auch dieses Mal blieb die SpG hinter ihren Erwartungen zurück. Als Folge davon verließ man den Rasen nach dem Schlusspfiff mit einer 0:4 Niederlage

Schnelle Treffer für die Hausherren

Die Hausherren kamen wir aus der Pistole geschossen auf das Spielfeld und es ging ruckzuck und die Kremser-Truppe lag mit 2:0 in Führung. Für das 1:0 zeigte sich Philip Marenich verantwortlich, der das Leder mit dem Rücken zum Tor gekonnt annahm, eine kurze Drehung und der Ball zappelte im Kasten der Gäste. Nur fünf Minuten später, ein kurz ausgeführter Corner, ein Rückpass zu Lukas Kornholz und der donnerte das Leder ins kurze Eck des Gehäuses der Auswärtigen zum 2:0. In der weiteren Folge hatte Goalgetter Michal Kozak zwei gute Tormöglichkeiten, konnte diese aber nicht verwerten. Kurz vor dem Pausenpfiff traten die Gäste mit einigen Offensivaktionen in Erscheinung, konnten aber keine Treffer erzielen. Somit wurde mit der 2:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn blieb dominant

In der 52. Minute der wohl schönste Spielzug der Begegnung, das Spielgerät wandert über mehrere Stationen zu Michal Kozak und der locht kompromisslos zum 3:0 ein. In der weiteren Folge glänzte der pfeilschnelle Marco Dominkus mit guten Sturmläufen an der Außenlinie, seine Flanken wurden aber nicht verwertet. Last, but not least war es wieder Michal Kozak, der sich in der 77. Minute im Strafraum der Auswärtigen durchsetzte und den 4:0-Endstand erzielte.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Heute ist es optimal für uns gelaufen, weil wir sehr effizient waren. Die zwei Treffer zum Spielbeginn waren super für uns. In der Pause habe ich meiner Mannschaft gesagt, wir dürfen nicht nachlassen und müssen das 3.0 erzielen. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich hochzufrieden.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Bei den ersten beiden Treffern hat sich meine Mannschaft als Zuschauer in Szene gesetzt, anschließend waren die Hausherren die dominierende Mannschaft. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir versucht, besser ins Spiel zu kommen, haben dann das 0:3 bekommen und damit war das Spiel für uns gelaufen.“

