Parndorf setzt Siegeslauf fort: 2:0-Heimsieg gegen Halbturn

Details Samstag, 30. März 2024 10:04

Am Freitagabend ging in der Burgenlandliga das Spiel SC/ESV Parndorf gegen den USV Halbturn über die Bühne. Der Erstgenannte präsentiert sich im Frühjahr extrem stark, man gab noch keinen Punkt ab. Die Gäste reisten mit einer Portion Selbstbewusstsein an, wurde am vergangenen Spieltag doch dem Tabellendritten SV Leithaprodersdorf ein Punkt abgeknöpft. Das Heimteam setzte sich aufgrund seiner Spielstärke durch und prolongierten die Serie an siegreichen Spielen in der Rückrunde.

Zwei schnelle Tormöglichkeiten der Heimischen

Über 750 Zuschauer sind in das Heidebodenstadion gepilgert, um das Bezirksderby zu verfolgen und sahen ein Spiel mit zahlreiche Höhepunkte in der zweiten Halbzeit. Die Begegnung begann mit zwei guten Torchancen der Hausherren, die aber nicht verwertet wurden. Auch die Gäste lukrierten eine gute Tormöglichkeit, aber es blieb beim torlosen Remis. In der 22. Minute gab es Handelfmeteralarm im Strafraum der Hausherren, aber die Pfeife von Schiedsrichter Bernhard Luef blieb stumm. In der 39. Minute tankte sich Marco Phillip Hoffmann in den Strafraum der Heimischen durch; im Duell eins gegen eins zeichnete sich der Goalie der Gastgeber aus und lenkte das Leder in den Corner. Das wäre die Chance für die Führung der Gäste, knapp vor dem Pausenpfiff gewesen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf trifft zweimal

Gleich nach dem Wiederanpfiff, ein Pressball vor dem Gehäuse der Gäste, Lukas Umprecht kommt an das Spielgerät und versenkt es in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Der USV Halbturn komplett unbeeindruckt vom Gegentor, spielt weiter munter nach vorn und hat durch Erik Ujlaky in der 65. Minute eine Riesenmöglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, aber das Leder geht haarscharf am Pfosten vorbei. In der 77. Minute das 2:0 durch Simon Buliga, ein Abstoß vom Tor der Heimischen geht aufgrund des Windes über die Abwehrkette der Auswärtigen hinweg und der Torschütze läuft allein in Richtung Tor der Gäste und locht kompromisslos ein.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Es war das erwartet schwere Spiel für uns, die haben Manndeckung gemacht und sind uns immer nachgelaufen. Als wir kurz nach der Pause das 1:0 gemacht hatten, hat unsere Maschinerie zu laufen begonnen und wir haben den Sieg sicher über die Runden gebracht. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Nach den beiden Chancen zum Spielbeginn haben wir die Begegnung kontrolliert und konnten immer kleine Nadelstiche setzen, welche die Hausherren gelegentlich in Verlegenheit brachten. Im Nachhinein muss man sich über die erhaltenen Tore ärgern, denn sie waren billig. Um einen Punkt in Parndorf zu erspielen, dann muss alles aufgehen. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden.“

