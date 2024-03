Gute Leistung-Pinkalfeld beweist Effizienz und schickt Schattendorf mit 4:1 auf die Heimreise

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 10:32

Am Freitagabend trafen in der Burgenlandliga der SC Pinkafeld und der SV Schattendorf aufeinander. Das Heimteam freute sich auf den zweiten Aufritt in der neuen. Autohaus Frieszl Arena. Im letzten Spiel zog man gegen das Tabellenkellerkind Rudersdorf den Kürzeren. Mit einem vollen Erfolg wollte man nun diese Pleite aus den Köpfen bringen. Die Gäste ihrerseits reisten aber auch nicht aus touristischen Gründen an und spekulierten ebenfalls auf einen Punktegewinn. Die Hausherren ließen den Gästen keine Chance, wenigstens einen Punkt zu ergattern und siegte auch in dieser Höhe verdient.

Guter Beginn beider Mannschaften

In der Anfangsphase zeigten die Hausherren auf, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen und setzten sofort ihre Abteilung-Attacke in Bewegung. Bereits in der 9. Minute das 1:0 für die Hausherren, Jakob Waldherr kommt im Strafraum der Gäste zum Schuss, Goalie Alexander Bernhardt berührt zwar noch den Ball, kann das Tor aber nicht verhindern. Aber die Gäste warteten nicht lange mit ihrer Antwort, gleich im Gegenzug der Ausgleichstreffer für die Gäste. Dominik Kovacs bezwingt mit einem Kunstschuss aus halbrechter Position Torhüter Andi Diridl und es steht 1:1. Die Gäste blieben weiterhin offensiv, aus einem Getümmel heraus kommt ein Gästespieler zum Abschluss und das Spielgerät knallt an die Querlatte. In der 33. und 36. Minute war Routinier Christoph Saurer zweimal zugange; seine Schüsse wurden entweder abgeblockt oder vom Goalie der Auswärtigen, Alexander Bernhardt, glänzend pariert. Kurz vor dem Pausenpfiff das 2:1 für Pinkafeld, es war Christoph Saurer, der eine Flanke von der Außenseite direkt verwandelte. Mit der 2:1 Pausenführung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Pinkafeld macht den Sack zu

Gleich nach dem Wiederbeginn waren erneut die Heimischen erfolgreich, David Korherr trug sich nach einem Abwehrfehler der Gäste in die Torschützenlist zum 3:1 ein. Es folgten weitere Angriffe der Hausherren und in der 70. Minute die endgültige Entscheidung: David Korherr allein gelassen von der Defensive der Auswärtigen, bekommt auf dem Elfmeterpunkt den Ball und locht kompromisslos mit seinem Doppelpack zum 4:1 Endstand ein. Damit war die Begegnung entschieden und der Pinkafelder Anhang konnte ich über drei Punkte freuen.

Stimme zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkalfeld:

„Mit der Darbietung meiner jungen Mannschaft bin ich sehr zufrieden, zumal wir fünf Stammspieler (Lukas Wenninger (krank), Klaus-Peter Puhr, Lukas Kirnbauer, Stefan Diridl (alle verletzt) und Marcel Etzelstorfer (gesperrt) ersetzen mussten. Wir haben heute richtig schönen Fußball gespielt, haben zahlreiche Torchancen herausgearbeitet. Nun müssen wir uns gut regenerieren, denn am Montag geht es im Cup gegen Mattersburg 2020."

Details

