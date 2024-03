Keine Tore im Osternest: Klingenbach und Kohfidisch trennen sich mit torlosen Remis

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 08:02

Am Samstagnachmittag empfing der ASK Klingenbach den ASK Kohfidisch in der abschließenden Partie des 20. Spieltages in der Burgenlandliga. Beide Mannschaften hatten in der vergangenen Runde eine Niederlage zu beklagen. Die angereisten Gäste hatten dabei die 0:5-Schlappe gegen Marz im Gepäck. Die Gastgeber andererseits wollten ihre Heimspielbilanz ausbauen und ihren aktuellen Tabellenplatz festigen. Sie waren voll motiviert.. Letztlich gelang das Vorhaben nicht, die Punkte wurden geteilt.

Wenig Höhepunkte in Halbzeit eins

In den ersten zwölf Minuten passierte wenig auf dem Spielfeld, die Strafräume des Gegners wurden von den Spielern gemieden. Dann fasste sich Jakub Sulc ein Herz und ließ einen Volley in Richtung Tor der Gäste vom Stapel, aber das Geschoss donnerte über die Latte. In der 28. Minute traf Frantisek Lady nur das Außennetz und kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte er am Goalie Timon Grubmüller. Die Gäste kamen auch des Öfteren in die Nähe des Strafraumes der Hausherren, aber es waren keine zwingenden Torchancen dabei. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Das Spiel wurde nicht besser

Das erste Ausrufezeichen in der zweiten Halbzeit setzten die Gäste, als Franz Paul Jagschitz eine vielversprechende Möglichkeit der Auswärtigen verhinderte. In der weiteren Folge waren die Spielerwechsel die einzigen Aktionen, die auf dem Spielfeld stattfanden. In der 89. Minute hatte Frantisek Lady den Lucky Punch für die Hausherren vor den Füßen, aber er schoss frei stehend einen Abwehrspieler der Gäste an.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben einfach zu wenig gemacht, was wir uns vorgenommen haben; wir haben viel zu verhalten agiert. Die Darbietung beider Mannschaften war nichts für die Augen, darum geht das torlose Remis in Ordnung.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Es war kein Spiel auf einem hohen Niveau, es war eine typische 0:0-Nummer. In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile, in der zweiten Spielhälfte war Klingenbach besser. Wir kamen auch öfter vor das Tor der Hausherren, aber der letzte Abschluss fehlte.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.