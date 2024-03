Sankt Margarethener Auflösungserscheinungen: Horitschon feiert eindrucksvollen Heimsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 09:03

Am Freitagabend begrüßte der ASK Horitschon den SV Sankt Margarethen zum Meisterschaftsspiel der 20. Runde in der Burgenlandliga. Die Vorzeichen waren eindeutig: Horitschon hat einen Erfolgslauf, die Gäste sind in einer Negativspirale gelandet; dementsprechend war auch das Auftreten beider Mannschaften. Die Hausherren strotzen vor Selbstbewusstsein und spielten die Auswärtigen an die Wand, von denen wenig Gegenwehr gekommen ist. Am Ende hieß es 4:1 für die Stössl-Truppe und der Erfolgslauf geht weiter.

Ab Minute 20 waren die Hausherren am Drücker

In den ersten zwanzig Minuten war die Partie ziemlich ausgeglichen, aber im Anschluss daran begann die Maschinerie der Hausherren zu laufen. Sebastian Trenkmann und Rene Maschler hatten hervorragende Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In der 35. Minute wurden die Hausherren für ihren Sturmlauf belohnt, Sebastian Trenkmann knallte einen Freistoß in die Mauer der Auswärtigen, Phillip Wessely war zur Stelle und verwertete den Abpraller zur 1:0-Führung der Heimischen. Die Gäste hatten kurz vor dem Pausenpfiff eine gute Torchance, aber Thomas Jusits vergibt die bisher beste Möglichkeit für Sankt. Margarethen. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon kannte kein Erbarmen

In der zweiten Spielhälfte blieb die Stössl-Truppe weiter auf dem Vormarsch und in der 53. Minute wird Sebastian Trenkmann von Niklas Lehner ideal freigespielt und der macht das, wofür ein Goalgetter auf dem Platz ist, nämlich das 2:0. Die Hausherren drängten auf einen weiteren Treffer, kombinierten exzellent auf den Außenbahnen, aber die Flanken fanden in der Mitte keine Abnehmer. So mussten die Fans vom ASK bis zur 79. Minute warten, als an Trenkmann ein Foul im Strafraum der Auswärtigen begangen wird und der zuvor eingewechselte Richard Amaechi Johnson ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty sicher zur 3:0-Führung. In der 86. Minute verkürzte Philipp Wenzl mit einem direkt verwandelten Eckball auf 1:3, aber mit dem Schlusspfiff gab Rene Maschler seine Duftmarke im Kasten der Auswärtigen zum 4:1 Endstand ab. Mit diesem Sieg überholten die Gastgeber in der Tabelle den heutigen Gegner und setzen ihren Erfolgslauf fort.

Stimme zum Spiel

Eddi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir haben heute so viele Torchancen gehabt, dass das Ergebnis weitaus höher hätte ausfallen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir keine Torchance des Gegners zugelassen, und es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

