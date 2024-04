Lucky Punch von Ibrahim Sahin bescherte Rudersdorf drei wichtige Punkte im Abstiegskampf

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 07:56

In der 21. Runde der Burgenlandliga war der ASK Kohfidisch zu Gast beim Tabellenkellerkind USVS Hausbauführer Rudersdorf. Die Hausherren benötigen dringend Punkte, damit man sich nicht in der Abstiegszone festsetzt. In Kohfidisch hat Trainer Matthias Dürnbeck überraschend das Handtuch geworfen; für ihn hat heute Co-Trainer Harald Rehberger das Team betreut. Der ASK könnte mit einem Sieg seine Position im unteren Tabellendrittel festigen. In einem hochdramatischen Spiel, indem beide Mannschaften mit offenem Visier spielten, hatten die Hausherren mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit das Glück auf ihrer Seite und behielten wertvolle Punkte im heimischen Stadion.

Rassiges Spiel von Beginn an

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften auf, dass sie sich nicht mit dem Abtasten abgeben wollten und spielten gleich voll drauflos. In der 17. Minute, ein Angriff der Gäste und der Goalie der Hausherren, Sebastian Kracher, blieb im Duell eins gegen eins der Sieger und verhinderte somit die Führung von Kohfidisch. In der 31. Minute, Lauro Sifkovits mit dem schnellen Antritt über die rechte Seite Flamur Muleci mit einem Pass in die Tiefe perfekt auf Ibo Sahin – dessen Schuss fällt zu zentral aus. Nur eine Minute später Ibo Sahin läuft alleine auf den Torwart Timon Grubmüller zu und verspielt die Top-Chance – der Schlussmann blieb der Gewinner. Die Auswärtigen geizten auch nicht mit Tormöglichkeiten, aber Tim Schreiber und Bence Vajda konnten diese nicht verwerten. Kurz vor dem Seitenwechsel gab es noch ein Tor für die Gäste, aber dieses wurde wegen Abseits nicht anerkannt, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Unzählige Torchancen wurden nicht genutzt

Nach dem Seitenwechsel ging der Torchancenwucher auf beiden Seiten fröhlich weiter, in der 74. Minute kann Flamur Muleci kann nach einem schönen Stanglpass von Dzemil Nuhanovic über die rechte Seite den Ball nicht über die Linie drücken und im Gegenzug Kohfidisch mit einer hochkarätigen Torchance, Christoph Schaffer schießt vor dem leeren Tor Danijel Vincelj an. Als alle Beteiligten schon mit dem torlosen Remis gerechnet hatten, war es Ibrahim Sahin, der für die Hausherren das erlösende 1:0 in der Nachspielzeit erzielte.

Stimmen zum Spiel

Patrick Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Meiner Meinung nach war es ein abwechslungsreiches Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten und es hätten beide Mannschaften gewinnen können; wir haben das Glück mit dem Lucky Punch auf unserer Seite gehabt."

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Das Spiel war eine Katastrophe für uns; wir haben Torchancen am laufenden Band gehabt und das Leder nicht im Tor des Gegners untergebracht. Die Leistung der Linienrichter war heute nicht optimal; zwei Treffer für uns wurden wegen angeblichen Abseits nicht gegeben. Wir mussten heute ohne unseren Trainer antreten, der hat uns am Dienstag wie ein Blitz auf heiterem Himmel seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen mitgeteilt. Nun müssen wir uns auf die Trainersuche begeben."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.