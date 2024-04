Siegendorf marschiert unbeirrt weiter und feiert ungefährdeten Heim-Erfolg gegen Leithaprodersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 08:10

Am Freitagabend begrüßte der ASV Siegendorf den SV Leithaprodersdorf zum Knaller in der 21. Runde der Burgenlandliga. Beide Vereine sind im Frühjahr noch ungeschlagen und wollen natürlich den Nimbus auch beibehalten. In einem ziemlich einseitigen Spiel bewies der Tabellenführer seine Klasse und schickte die Gäste mit einer 5:1-Packung auf den Heimweg. Mit dieser gezeigten Leistung kann Siegendorf dem Schlagerspiel gegen Parndorf in der nächsten Woche mit viel Selbstbewusstsein entgegensehen.

Nach dem Gegentreffer drehte Siegendorf auf

In den ersten Minuten der Begegnung verhielten sich beide Mannschaften abwartend, das änderte sich aber, als Tobias Beran nach einem Eckball die Gäste in der 9. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, nur fünf Minuten später, nach einer Super-Kombination versenkte Mario Stefel das Leder im Gehäuse der Auswärtigen zum 1:1 Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt beherrschten die Gastgeber das Spiel und kamen zu weiteren guten Tormöglichkeiten. Die Fans des ASV mussten allerdings zwanzig Minuten warten, bis sie den nächsten Torjubel starten konnten, als Goalgetter Lukas Grozurek im Strafraum das Leder zugespielt bekam, lässt einen Verteidiger aussteigen und schießt ins lange Eck zur 2:1 Führung. (37.) Fünf Minuten später war es Samuel Antalek, der nach einer Standardsituation das Leder mit dem Kopf in die Maschen des Gehäuses der Gäste zum 3:1 unterbrachte. Kurz vor dem Pausenpfiff knallte eine Granate der Gäste an das Aluminium, das hätte der Anschlusstreffer sein können. Mit der 3:1-Führung der Heimischen wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren ließen keine Schwäche erkennen

In der 61. Minute bekam der in der Pause eingewechselte Lukas Secco ideal das Leder zugespielt und der fackelte nicht lange herum und lochte zum 4:1 ein. In der weiteren Folge dominierten die Hausherren das Spielgeschehen auf dem Platz und ließen die Gäste nicht ins Spiel kommen. Zehn Minuten vor dem Abpfiff war es Lukas Szabo, der von Lukas Grozurek ideal in Szene gesetzt wurde und den 5:1-Endstand erzielte.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Es war eine gute Woche für uns, meine Spieler haben die Schussstiefel ausgepackt und zwölf Tore binnen vier Tagen erzielt. Leithaprodersdorf ist eine gute Mannschaft, aber wir haben heute eine klasse Leistung gezeigt und waren in allen Belangen überlegen und haben den Gästen keine Chance gelassen.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Siegendorf war heute die überlegene Mannschaft, die haben ihre Klasse gezeigt. Wir haben die Gegentreffer zu sehr ungünstigen Zeitpunkten erhalten. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, Siegendorf ist eine Klasse Mannschaft und wir haben heute unser Lehrgeld bezahlt, obwohl meiner Meinung nach das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist.“

