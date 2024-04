Spätes Ausgleichstor für Deutschkreutz im Heimspiel gegen Parndorf

Spielberichte

Der FC Deutschkreutz empfing am Freitagabend den SC/ESV Parndorf zum Meisterschaftsspiel der 21. Runde in der Burgenlandliga. Die Gäste visierten nach dem 2:0-Erfolg in Halbturn drei weitere Punkte an, damit der zweite Rang in der Tabelle gefestigt werden kann. In einer spannenden Begegnung konnten die Hausherren nach einer ausgezeichneten kämpferischen Leistung einen wichtigen Punkt gegen den Tabellenzweiten im heimischen Stadion behalten.

Die Gäste hatten viele Tormöglichkeiten

In dieser Begegnung David gegen Goliath mussten die Zuschauer nicht lange auf einen Treffer warten; bereits in der 5. Minute war es Simon Buliga, der die 1:0-Führung für die Gäste erzielte. In der weiteren Folge hatten die Gäste etliche gefährliche Torannäherungen, aber es fehlt immer der letzte Pass. In der 28. Minute hatten die Auswärtigen einen Ballverlust in der gegnerischen Spielhälfte; David Thumberger schnappte sich den Ball und rannte Richtung gegnerische Tor und versenkte das Spielgerät zum 1:1 Ausgleich. In der 38. Minute fiel das Flutlicht aus; als es wieder zu leuchten begann, legten die Gäste fulminant los und hatten etliche hochkarätige Torchancen in den letzten Minuten vor dem Pausenpfiff, die aber allesamt nicht verwertet wurden. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Späte Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste die dominierende Mannschaft, mussten allerdings bis zur 85. Minuten auf den nächsten Torjubel warten. Nach einer schön vorgetragenen Kombination kommt das Spielgerät zu Lukas Umprecht und der fackelte nicht lange herum und befördert das Leder ins Tor der Heimmannschaft. Es sah nun für einen Sieg der Gäste aus, wäre da nicht Tobias Szaffich gewesen, der in der Nachspielzeit das Spielgerät in die Maschen der Auswärtigen versenkte und so dem FC zu einem wichtigen Punkt im Abstiegskampf verhalf.

Stimmen zum Spiel

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen. Da hat man gesehen, dass Parndorf eine Spitzenmannschaft ist. In der Halbzeit haben wir das System umgestellt und sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Der Punkt war aufgrund unserer sehr guten Leistung in der zweiten Halbzeit verdient.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Wir haben das Spiel gut begonnen, haben viele Torchancen heraus gespielt, aber leider hat der letzte Pass nicht funktioniert. Wir sind selbst schuld, dass wir hier nur Remis gespielt haben, denn Tormöglichkeiten für uns waren ausreichend vorhanden.“

