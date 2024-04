Ein Glückstor verschaffte Pinkafeld den 2:1-Sieg bei der SpG Edelserpentin

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 08:59

Am Sonntagnachmittag empfing die SpG Edelserpentin in der abschließenden Partie des 21. Spieltages in der Burgenlandliga den SC Pinkafeld. Für die Hausherren ging es in diesem Match, die Negativserie des Frühjahres zu beenden, mit einem Sieg könnte Pinkafeld den Tabellennachbarn auf Distanz halten. In einer spannenden Begegnung hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite und konnten aufgrund eines Torwartfehlers in der Schlussminute den Platz als Sieger verlassen.

Blitztor für die Hausherren

Rund 500 Zuschauer, ein Teil auch aus Pinkafeld, sind in das Stadion gepilgert, um das Spiel der Tabellennachbarn zu verfolgen. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, bei einem Rückpass eines Abwehrspielers der Gäste auf Goalie Andreas Diridl kam es zu einem Missverständnis und der lachende Dritte war Julian Schwarz, der das Spielgerät zur 1:0 Führung der Hausherren in die Maschen des Gehäuses der Gäste versenkte. Die Auswärtigen ließen aber nicht lange mit der Antwort auf sich warten, Jakob Waldherr, Artem Marchenko und Balint Nyirö hatten gute Tormöglichkeiten, den Ausgleichstreffer zu erzielen, sie konnten aber diese Möglichkeiten nicht verwerten. In der 18. Minute eine Balleroberung im Mittelfeld, der Ball kommt zu Artem Marchenko und der lässt aus ca. 20 Meter eine Granate vom Stapel, die im langen Eck des Gehäuses der Hausherren zum 1:1-Ausgleich einschlug. Die Hausherren fanden auch Torchancen vor, konnten diese aber nicht verwerten. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Glücklicher Treffer für Pinkafeld

Kurz nach dem Seitenwechsel lukrierten die Hausherren etliche gute Torchancen, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. Das Spiel plätscherte dann ohne Höhepunkte vor sich hin, und als alle Zuschauer schon mit einem 1:1 Unentschieden gerechnet hatte, passierte dem Goalie der Hausherren ein fatales Missgeschick und David Korherr lenkte das Leder ins leere Tor zum 2:1-Sieg der Auswärtigen.

Stimmen zum Spiel:

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Wir haben kurz nach dem Seitenwechsel einige gute Torchancen gehabt, aber das Leder wollte nicht ins Tor der Gäste gehen. Wenn man einmal in der Negativspirale ist, dann bekommt man solche Tore, die zum 1:2 führten.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war ein glücklicher Sieg meiner Mannschaft, aber auch solche Spiele muss man erst einmal gewinnen. Wir haben in der zweiten Halbzeit sogenannte Halbchancen gehabt, ein Torwartfehler der Hausherren verhalf uns zu diesem Auswärtssieg.“

