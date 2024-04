Marco Phillip Hoffmann der Matchwinner beim 4:2-Sieg von Halbturn

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 10:28

Der USV Halbturn begrüßte am Samstagnachmittag den ASK Horitschon zum Duell in der 21. Runde in der Burgenlandliga. Für die Hausherren hat diese Partie eine existenzielle Bedeutung; möchte man sich nicht im Tabellenkeller festsetzen. Horitschon andererseits wünscht seinen Flow beizubehalten und will auch hier gewinnen. In einem dramatischen Spiel mit vielen Höhepunkten hatten die Hausherren dank des überragenden Marco Phillip Hoffmann den Sieg schlussendlich verdient und konnten die Tabelle einen Rang nach oben klettern.

Horitschon war zu Beginn überlegen

In den Anfangsminuten hatten die Gäste das Spiel im Griff und kamen in der 12. Minute zur 1:0-Führung, als David Gräf unbehindert durch die Abwehrreihen der Hausherren marschieren und den Ball im Tor der Heimischen unterbringen konnte. Nach 25 Minuten kamen die Einheimischen besser ins Spiel und mit einer der ersten Torchancen für Halbturn erzielte Igor Paldan nach einer gelungenen Flanke per Kopf den 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später erkämpfte sich der überragende Marco Phillip Hoffmann das Leder, spielt weiter auf Ivan Hlushko und der locht zur 2:1 Führung für die Gastgeber ein. In der Folge waren die Heimischen die dominierende Mannschaft und ließen den Gästen kaum Luft zum Atmen. Kurz vor dem Pausenpfiff ein genialer Pass von Hoffmann über 50 Metern zu Ivan Hlushko, der nimmt in perfekt an und schießt die Kugel unhaltbar ins lange Eck zur 3:1-Führung der Heimischen. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Hoffmann machte den Sack zu

In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren weiterhin die dominierende Mannschaft, aber es fehlte der letzte Pass vor dem Tor des Gegners. In der 83. Minute zeigte Schiedsrichter Eyüp Orman zur Überraschung vieler Zuschauer auf den Elfmeterpunkt. Sebastian Trenkmann legte sich das Leder zurecht und der Goalie der Hausherren, Rene Summer konnte diesen Elfmeter bravourös halten; wäre da nicht der Linienrichter gewesen, der dem Schiri mitteilte, dass der Torwart vor der Torlinie gestanden hat. Im zweiten Versuch versenkte Trenkmann das Leder in den Maschen des Gehäuses der Hausherren zum 2:3-Anschlusstreffer. In der 88. Minute ist es Hoffmann, der mit seinem Treffer zum 4:2 den Endstand besiegelte. Marco Philipp Hoffmann war mit einem Tor und zwei Assists der Matchwinner!

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„In den ersten zwanzig Minuten war es kein gutes Spiel meiner Mannschaft, dann kamen wir aber immer besser ins Spiel und haben schlussendlich das Match verdient gewonnen.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Das Spiel hatte für mich bereits am Vormittag begonnen, nachdem etliche Spieler wegen einer Krankheit absagen mussten. Einige Spieler, die bereits in der U-23 aufgelaufen sind, musste ich in der zweiten Halbzeit in die Kampfmannschaft einwechseln. Meinen Goalgetter Sebastian Trenkmann musste ich notgedrungen in der Abwehr aufstellen.“

