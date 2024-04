Hoffmann-Doppelpack beschert Halbturn den ersten Auswärtssieg der Saison

Spielberichte

Im Rahmen der 22. Runde der Burgenlandliga erwartete der SC Bad Sauerbrunn den USV Halbturn. Ein durchwegs richtungsweisendes Match – mit einem Sieg könnten die Nordburgenländer einen entscheidenden Schritt in Richtung eines Klassenerhalts machen. Der Kontrahent steht allerdings unter keinem Zugzwang; sie stehen auf einem ausgezeichneten vierten Platz im Ranking. In dieser Partie betrieben die Badstädter den reinen Chancenwucher und Halbturn konnten den ersten Auswärtssieg der Saison eintüten.

Die Hausherren begannen stark

Die Hausherren begannen das Spiel mit einem starken Angriffsfußball, aber die Torchancen wurden alle vergeben. Der erste Akteur dieses Chancenauslassens war Marco Dominkus, ihm folgte Philip Marenich. In der 12. Minute fischte der ausgezeichnete Torhüter der Gäste, Rene Summer, einen Kopfball von Sebastian Tisch aus dem Eck. In der 23. Minute wurde Marco Dominkus im Strafraum der Gäste gefoult; der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte legte sich das Leder zurecht und knallte den Penalty ans Aluminium. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Einheimischen schon mit 2:0 führen müssen. Aber es kam noch schlimmer für die Gastgeber, als Thomas Piermayr mit der glatt Roten Karte wegen Torraub in der 35. Minute das Spielfeld verlassen musste. In der 40. Minute die erste gute Tormöglichkeit für die Gäste, aber Lukas Stifter im Tor der Hausherren machte diese Tormöglichkeit mit einer Glanztat zunichte. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Halbturn dreht das Spiel

Die Auswärtigen wurden in der zweiten Halbzeit immer stärker und in Minute 56 war es dann so weit, Noah Leopold schlägt eine Flanke in den Strafraum der Hausherren und Marco Phillip Hoffmann steht goldrichtig und mit einem sehenswerten Seitfallzieher bringt er Halbturn mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab dem USV Auftrieb und 15 Minuten später war es wieder der Goalgetter der Halbturner, der mit einem Kopfball auf 2:0 erhöhte. In der Folge hatten die Heimischen noch das Aluminium getroffen; der Anschlusstreffer für die Kremser-Truppe in der 90. Minute von Benjamin Knessl kam zu spät, sodass die Gäste das Spielfeld als glückliche Gewinner verlassen konnten.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Ich kann das einfach nicht verstehen, wie viele Torchancen wir in diesem Spiel ausgelassen haben, nach 30 Minuten hätten wir schon mit 3:0 führen müssen. Es ist wie eine Seuche, wir bringen das Leder einfach nicht im Tor des Gegners unter.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Der Beginn der ersten Halbzeit war eine Katastrophe für uns, aber ab der Roten Karte für einen Spieler der Hausherren sind wir besser geworden. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und auch zweimal ins Tor getroffen.“

