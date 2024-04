ASV Siegendorf feiert souveränen Heimsieg gegen ASK Horitschon

Spielberichte

Der ASV Siegendorf empfing am Freitagabend den ASK Horitschon zum Meisterschaftsspiel der 23. Runde in der Burgenlandliga. Der ASV befindet sich in einer guten Form und will diese auch auf den Rasen bringen, der Gast aus Horitschon möchte seine positive Serie im Frühjahr prolongieren. Gegen den übermächtigen Gegner aus Siegendorf hatte die Stössl-Truppe keine Chance und verlor das Spiel trotz aufopfernden Kampf.

Hausherren von Beginn an überlegen

Über 330 Zuschauer sind in den PAC-Sportpark gepilgert, um Siegendorf auf dem Weg in die RLO zu begleiten. Von Beginn an nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und ließen den Gästen kaum Zeit zu atmen. Trotz hervorragender Torchancen der Gastgeber dauerte es bis zur 20. Minute, ehe die Fans von den Heimischen zu einem Torjubel ansetzen konnten. Ein Eckball kommt in den Strafraum geflogen und Christoph Kröpfl war mit dem Kopf zur Stelle und es stand 1:0 für die Hausherren. Trotz der drückenden Überlegenheit muss man dem Tabellenführer den Vorwurf machen, zu wenig aus den vorhandenen Torchancen gemacht zu haben. Außerdem verschoss Goalgetter Lukas Grozurek einen Elfmeter. Von Horitschon war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Siegendorf blieb weiter am Drücker

In der zweiten Halbzeit ging es mit der Überlegenheit der Hausherren weiter und ab der 60. Minute waren sie auch nummerisch im Vorteil, da der Führende der Torschützenliste, Sebastian Trenkmann mit der glatt Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Vor dem 2:0 ließen Lukas Szabo, Lukas Secco und Christoph Kröpfl einige gute Torchancen liegen. In der 80. Minute das 2:0 für die Hausherren, Stephan Auer bekam einen Superpass zugespielt und der vollendete kaltschnäuzig. Aber man sollte die Gäste nicht vergessen, denn Richard Amaechi Johnson hatte eine hochkarätige Torchance vergeben und in der 87. Minute erzielte David Gräf den Anschlusstreffer und die Hoffnung eines Remis keimte bei den Auswärtigen kurz auf, ehe Lukas Dostal in der Nachspielzeit den 3:1 Endstand fixierte.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir haben in der ersten Halbzeit 75 % Ballanteil gehabt, haben ein Tor gemacht und einen Elfmeter verschossen und etliche gute Tormöglichkeiten vergeben, sodass wir meiner Meinung nach zur Halbzeit schon mit 3:0 hätten führen müssen. Auch in der zweiten Spielhälfte hatten wir mehrere Torchancen, schlussendlich haben wir mit 3:1 verdient gewonnen.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Siegendorf war ein übermächtiger Gegner, mit einigen Bundesligaspielern in ihren Reihen und haben die Begegnung klar beherrscht. Mir tut die Rote Karte von Sebastian Trenkmann weh, der wird uns in den nächsten Spielen fehlen. Siegendorf war uns in allen Belangen überlegen und hat verdient gewonnen.“

