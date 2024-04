SpG Edelserpentin steckt weiter in Ergebniskrise: 0:1-Pleite gegen ASK Kohfidisch

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 10:36

Am Freitagabend empfing die SpG Edelserpentin den ASK Kohfidisch zum Meisterschaftsspiel in der 23. Runde der Burgenlandliga. Die Hausherren konnten am letzten Wochenende den ersten Punkt im Frühjahr erspielen, Kohfidisch den ersten vollen Erfolg nach vier sieglosen Partien. In einer ziemlich niveauarmen Partie hatten die Gäste mit dem Treffer kurz vor dem Spielende das Glück auf ihrer Seite.

Kohfidisch war die überlegene Mannschaft

Vor 200 Zuschauern, mehr hatte das Spiel auch nicht verdient, bemühten sich beide Mannschaften zum Erfolg zu kommen. In der ersten Halbzeit konnten die Gäste noch einige Tormöglichkeiten lukrieren, unter anderem war es Thomas Polzer, der zweimal im Strafraum der Heimischen auftauchte. Beim ersten Mal traf er nur das Aluminium, bei der zweiten Torchance bekam er einen Stanglpass serviert, aber anstatt sofort zu schießen, versuchte er noch mit einem Dribbling und die Chance war vorbei. Auch Kevin Hassler hatte eine gute Torchance, aber er schoss aus spitzem Winkel den Goalie der Hausherren an. Von den Hausherren war in der ersten Halbzeit bezüglich Torannäherung nicht viel zu sehen, sodass die Seiten mit dem torlosen Remis gewechselt wurden.

Das Spiel wurde nicht besser

Wer nun von den Zuschauern gehofft hat, dass sich die Begegnung in der zweiten Halbzeit verbessert, sah sich getäuscht, es blieb bei dem niveaulosen Gekicke, was zur Folge hatte, dass die Torhüter beider Mannschaften fast beschäftigungslos blieben. Das Spiel war auf Zufall-Aktionen aufgebaut und die Gäste hatten sich der Spielweise angepasst. In der 86. Minute der einzige Höhepunkt der Partie, Julian Binder bringt einen scharf geschossenen Freistoß in den Strafraum, die Heimischen bekamen das Leder nicht aus der Gefahrenzone und Nicolas Oswald bedankte sich artig mit dem 1:0-Führung der Gäste. Kurz vor dem Schlusspfiff hatten die Heimischen mit zwei Freistößen noch die Chance, den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber die Kugel fand das Ziel nicht. Der einzige Lichtblick in diesem Match war die Leistung von Nicolas Oswald, der sich mit dem Siegestreffer für seine gute Leistung belohnte.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Es war eine typische Null-Nummer-Partie und wir bekommen dann, obwohl Ostern schon vorbei ist, ein Eier-Tor in den Kasten gelegt. Das Niveau der Partie war von einem Landesligaspiel weit entfernt, nur lange Bälle, keine gelungenen Kombinationen.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Es war ein schreckliches Spiel, es wurde nur mit weiten, hohen Bällen gespielt. Wir haben es über die Seiten versucht, aber Edelserpentin ist ziemlich resch in die Zweikämpfe gegangen. Schlussendlich nehmen wir die drei Punkte gerne mit auf die Heimreise. Ein guter Einstand für den neuen Trainer, zwei Spiele, sechs Punkte.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.