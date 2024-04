Bad Sauerbrunn ergattert sich verdienten Last-Minute-Punkt in Deutschkreutz

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 10:56

Am Freitagabend begrüßte der FC Deutschkreutz den SC Bad Sauerbrunn zum Meisterschaftsspiel in der 23. Runde der Burgenlandliga. Der FC konnte im Frühjahr noch keinen Sieg eintüten und benötigen dringend einen vollen Erfolg, um nicht noch weiter im Abstiegsstrudel zu versinken. Für die Hausherren reichte es wieder nur zu einem Remis, das Fünfte in der Rückrunde.

Die Hausherren dominierten

Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und drückten den Gegner in die eigene Spielhälfte zurück. Dabei kamen sie zu etlichen Tormöglichkeiten, die aber unter anderem von Tobis Szaffich vergeben wurden. In der 24. Minute war es dann so weit, David Thumberger wird ideal angespielt, tanzt den Torhüter noch aus und es heißt 1:0 für die Hausherren. In der 32. Minute zeichnete sich der Torwart der Gäste, Lukas Stifter, aus, als er eine hochkarätige Torchance der Hausherren zunichtemachte. In der 35. Minute eine gelungene Kombination der Gäste, ein idealer Pass zu Lukas Kornholz und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Leder zum 1:1-Ausgleich im langen Eck des Gehäuses der Hausherren. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn gestaltete die Partie nun offener

In der 50. Minute knallte Luca Noel Treiber einen Volley an die Latte, den Nachschuss von Fabian Tröscher kann der heute gut aufgelegte Torwart Lukas Stifter zur Ecke klären. Kurz vor dem erneuten Führungstreffer der Hausherren schoss Lukas Kornholz das Spielgerät ans Aluminium. In der 67. Minute ein sehenswerter Treffer von Klaus Furtner, der nach einem Corner einen Volley im Kreuzeck des Kastens der Auswärtigen versenkte. In der Folge drückten die Gäste auf die Tube und kamen zu einigen guten Tormöglichkeiten, die aber vergeben wurden. In der 77. Minute wurde ein Treffer von Michal Kozak wegen Abseits nicht anerkannt. In der 89. Minute ein Doppelpass-Spiel zwischen Tomislav Ivanovic und dem eingewechselten Antonio Grgic und letztere konnte mit einem flachen Schuss den 2:2-Ausgleichstreffer erzielen.

Stimmen zum Spiel

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Meine Mannschaft hat bis zur 70. Minute im Fünf-Minuten-Takt Torchancen her ausgespielt und die meisten haben wir vergeben. Nach der 2:1-Führung haben wir hinten dicht gemacht, aber den Treffer zum 2:2 Ausgleich konnten wir leider nicht verhindern.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„In der ersten Halbzeit war Deutschkreutz die überlegene Mannschaft, in der zweiten Halbzeit haben wir die Partie offen gestaltet und kamen in der Schlussminute zum verdienten Ausgleichstreffer.“

