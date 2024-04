USV Halbturn: Dieser 3:1-Sieg war der dritte Streich

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 09:49

Nach zwei vollen Erfolgen en suite konnte sich der USV Halbturn am gestrigen Samstagnachmittag im Meisterschaftsspiel der 23. Runde in der Burgenlandliga noch einmal belohnen: Im Heimspiel gegen den SC Pinkafeld ging man am Ende als Sieger vom Platz. Erwartet wurde im Vorfeld eine recht ausgeglichene Partie, welche die Zuseher letztlich auch zu sehen bekamen, mit einem besseren Ende für die Heimischen. Mit diesem Sieg festigten die Nordburgenländer den 12. Platz im Ranking.

Frühes Tor für die Hausherren

Rund 300 Zuschauer waren in das „Estadio de la Kastania“ (Eigenname vom Liveticker-Reporter Sebastian Pitzer) gekommen, in der Erwartung, den dritten Sieg in Serie ihrer Mannschaft zu verfolgen. Bereits in der 9. Minute die 1:0-Führung für die Heimischen. Ivan Hlushko ließ ein Geschoß in Richtung Pinkafelder Tor los, der Abpraller kommt zu Goalgetter Marco Phillip Hoffmann und der hat keine Mühe, das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen unterzubringen. Im Anschluss an diesem Treffer waren die Gäste die dominierende Mannschaft und hatten durch Lukas Wenninger und Luca Wohlmuth Tormöglichkeiten, diese konnten aber nicht verwertet werden. In der 39. Minute kommt ein langer Ball in die Spielhälfte der Hausherren geflogen, Christoph Bauer rutscht auf dem nassen Terrain aus und Luca Wohlmuth sagt danke und locht zum 1:1-Ausgleich ein. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Halbturn machte den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Hausherren die Partie etwas offener und kamen in der 59. Minute zur 2:1 Führung, als ein hoher Ball von Hoffmann gekonnt angenommen wird, er einen Abwehrspieler der Gäste stehen lässt und kaltblütig einlocht. Nun hatten die Hausherren Oberwasser und in der 73. Minute machte Oliver Praznovsky, der übrigens mit einer hervorragenden Leistung glänzte, mit seinem Treffer zum 3:1 den Sack zu.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Pinkafeld war in der ersten Halbzeit dominierend, die beiden Treffer in diesem Abschnitt waren gegenseitige Geschenke. Nach dem 2:1 sind wir besser geworden und haben schlussendlich das Spiel verdient mit 3:1 gewonnen.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Wir sind gleich zu Spielbeginn nach einem Abspielfehler in Rückstand geraten, haben aber dann in der ersten Spielhälfte die Partie dominiert und auch verdient den Ausgleich erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder durch einen Fehler das 1:2 bekommen und nach einem Standard das dritte Tor bekommen. Die Leistung meiner Mannschaft war gut, aber durch die Abspielfehler wurde sie nicht dafür belohnt.“

