Kleiner Befreiungsschlag von Schattendorf: 3:0-Sieg gegen Rudersdorf

Details Sonntag, 21. April 2024 10:11

In der 23. Runde der Burgenlandliga war der USVS Hausbauführer Rudersdorf Gast beim SV Schattendorf. Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte, damit man sich nicht in der Abstiegszone festsetzt. Mit einem Sieg würde Schattendorf vorerst die größten Abstiegssorgen los sein. Die Hausherren ließen keinen Zweifel aufkommen, dass sie für ein weiteres Jahr in der Burgenlandliga verweilen möchten und schickten den Tabellen-Vorletzten mit einer 3:0-Niederlage auf die Heimreise.

Die Hausherren waren von Beginn an spielbestimmend

Von Beginn an waren die Heimischen die dominierende Mannschaft und beherrschten das Spiel in allen Belangen. Die Hausherren lukrierten Torchancen en masse, ein direkter Corner von Dominik Kovacs landete an der Latte, ein Schuss von Mario Guttmann klatschte an die Stange. In der 30. Minute dann die Erlösung für die Gastgeber, Mario Guttmann setzte sich auf der Seite bravourös durch, ein zielgenauer Pass zu Fabian Stein und der überwindet im eins gegen eins Duell den Goalie der Gäste und lochte zur 1:0 Führung ein. In der weiteren Folge wird ein Tor von Goalgetter Patrick Derdak wegen eines angeblichen Abseits nicht anerkannt. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Schattendorf machte den Sack zu

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste zeitweise dagegenzuhalten, aber diese Versuche wurden heute von der glänzend aufgelegten Schattendorfer Mannschaft im Keime erstickt. Die 2:0-Führung für die Heimischen resultierte aus einem Corner in der 59. Minute, ein wildes Gestocher im Strafraum der Gäste und Darko Anicic reagierte am schnellsten und beförderte das Spielgerät in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Im Anschluss an diesen Treffer hatte die Gäste eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber Gerhard Karner rettete auf der Torlinie. Den Schlusspunkt in diesem Match setzte Patrick Derdak, der nach einem exzellenten Stanglpass von Fabian Stein keine Mühe hatte, den 3:0 Endstand zu fixieren.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Das war heute ein, auch in dieser Höhe verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir waren dem Gegner in allen Belangen überlegen und diktierten über die gesamte Spielzeit hinweg das Geschehen auf dem Spielfeld. Ich kann meiner Mannschaft zu dieser Leistung gratulieren.“

Patrik Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Schattendorf war viel bissiger als wir und hat verdient gewonnen. Das Problem ist, dass wir gegen Mannschaften der unteren Tabellenregion nicht dagegenhalten und auswärts im Frühjahr erst einen Punkt erspielt haben.“

