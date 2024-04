Für Sankt Margarethen geht es weiter aufwärts: 2:0-Sieg gegen Marz

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 10:24

Der SV Sankt Margarethen traf gestern im Rahmen der 23. Runde der Burgenlandliga auf das Tabellenkeller-Kind ASK Marz. Die Nordburgenländer konnten sich in der laufenden Rückserie vorerst aus der Negativserie herauskatapultieren, für den Gast aus Marz ist jeder Punkt enorm wichtig. Die Gastgeber haben zurzeit verletzungsbedingt keine wirklichen Offensivspieler auf dem Rasen, deswegen wurde der Abwehrspieler Ahmed El-Baali zum Stürmer umfunktioniert. Sankt Margarethen bestätigten die aufsteigende Form und ließen dem Gast aus Marz nicht die geringste Chance, zumindest einen Zähler zu ergattern.

Die Hausherren waren von Beginn an überlegen

Rund 350 Zuschauer kamen in das Greabochstadion, um ihre Mannschaft lautstark zu unterstützen und mit der dargebotenen Leistung der Lederer-Truppe konnten sie vollauf zufrieden sein. Die Heimischen lukrierten zahlreiche Torchancen, welche sie in der ersten Halbzeit nicht verwerten konnten. Es ging los in der zweiten Minute mit einem Stangenschuss von Moaz Abd El Rehim, einen Schuss von Ahmed El-Baali konnte der Goalie der Auswärtigen geraden noch abwehren. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste durch Ciprian-Florin Brata eine gute Torchance, aber das Leder zischte knapp am Pfosten des Gehäuses der Heimischen vorbei. Einen Vorwurf kann man den Hausherren machen, sie ließen zu viele Tormöglichkeiten ungenutzt. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Nun fielen auch die Tore

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit das erlösende 1:0 für die Hausherren, als Mario Wenzel eine Zuckerflanke in den Strafraum der Gäste losschickte und in Ahmed El-Baali einen dankbaren Abnehmer fand. Nur fünf Minuten später, wieder war es Mario Wenzel mit einer Flanke, Florian Dörfler lochte ein, aber das Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt. In der 67. Minute folgte ein Lattenknaller von Gyula Angyal, das hätte der Ausgleichstreffer für Marz sein können. Dem 2:0 für die Hausherren ging in der 78. Minute eine gelungene Kombination voraus, Martin Weixelbaum schickte Ahmed El-Baali auf die Reise, sein zielgenauer Stanglpass erreichte Gergö Fönyedi und der brauchte nur noch den Fuß hinhalten und schlenzte das Leder über die Torlinie.

Stimmen zum Spiel

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Es war ein sehr ansehnliches und erfreuliches Spiel meiner Mannschaft, welches wir von Beginn an trotz der vielen verletzungsbedingten Ausfälle dominiert haben. Wir waren deutlich überlegen und hätten das Spiel auch höher gewinnen können, da Marz sehr harmlos war.“

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„Die Hausherren waren in der gesamten Spielzeit die überlegene Mannschaft, wir haben nur zweiTorchance gehabt, denn bei unseren Angriffen hat immer der letzte Pass gefehlt. Summa summarum hat Sankt Margarethen den Sieg verdient.“

Details

