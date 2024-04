Abstiegskampf pur: Rudersdorf und Edelserpentin trennen sich mit 0:0

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 09:25

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 24. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem USVS Hausbauführer Rudersdorf und der SpG Edelserpentin. Beide Mannschaften sind zurzeit nicht auf Rosen gebettet und benötigen die Punkte wie ein Bissen Brot. In einem puren Abstiegskampf zeigten beide Mannschaften keine fußballerischen Leckerbissen und waren am Ende froh, jeweils wenigstens einen Punkt ergattert zu haben.

Erste Halbzeit ohne spielerische Höhepunkte

Die Spieler beider Teams zeigten von Beginn an vollen Einsatz und Kampfgeist. Beide Mannschaften verteidigten geschickt, um keine Tore zu kassieren. Es entwickelte sich ein packendes Duell, bei dem beide Teams alles gaben und die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielten. Die Hausherren hatten einige gefährliche Torannäherungen, diese kann man allerdings nicht als zwingende Torchancen bezeichnen. Auch die Gäste tauchten einige Male gefährlich vor dem Gehäuse der Heimischen auf, aber es gab keinen Treffer. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Beide Teams wollten das torlose Remis über die Runden bringen

In der zweiten Spielhälfte hab es keine besonderen Unterschiede zur Halbzeit eins; gute Kombinationen waren Mangelwaren, teilweise auch dem holprigen Rasen geschuldet. Den Zuschauern wurde schnell klar, wer das erste Tor macht, der gewinnt diese Partie. In der 83. Minute eine der wenigen brenzlichen Situationen, als der Goalie der Hausherren, Sebastian Kracher, einen abgefälschten Schuss bravourös über die Querlatte lenkte. Zum Ende der Begegnung gab es noch einen Elfmeteralarm im Strafraum der Hausherren, doch die Pfeife von Schiedsrichter Ermin Bukvic blieb stumm. Schlussendlich blieb es beim gerechten, torlosen Remis.

Stimmen zum Spiel

Patrick Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Das Spiel war heute für beide Mannschaften weder Fisch noch Fleisch, es war meiner Meinung nach ein gerechtes Remis. Während des gesamten Spielverlaufs hat man gesehen, dass beide Mannschaften vorsichtig agiert haben; kein Spieler wollte einen Fehler machen, kein Team wollte verlieren. Wir haben in den letzten beiden Spielen eine schlechte Leistung gezeigt und ich bin froh, dass wir heute einen Punkt erspielt haben.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Es war ein typisches Abstiegsduell, spielerisch keine Offenbarung, aber meine Mannschaft hat heute kämpferisch eine adäquate Leistung gezeigt und hat auch einige gute Tormöglichkeiten lukriert. Leider ist uns zum Spielende hin ein klarer Elfmeter verweigert worden. Das heutige Auftreten meiner Mannschaft gibt Hoffnungen für die kommenden Spiele.“

