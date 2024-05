Siegendorf erfüllte Pflichtaufgabe: 3:1-Erfolg in Marz

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 08:49

Als klarer Favorit ging der Tabellenführer der Burgenlandliga, der ASV Siegendorf zum Kräftemessen mit dem ASK Marz in das Meisterschaftsspiel der 26. Runde. Die Gäste sind sie in einem Flow und möchten die Serie natürlich prolongieren. Die Hausherren setzten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Wehr, aber es reichte nicht, dem Leader Paroli zu bieten.

Siegendorf beherrschte die erste Halbzeit

Das Spiel begann so, wie es die Zuschauer erwartet haben; die Gäste übernahmen sofort das Kommando auf dem Spielfeld und lukrierten eine Vielzahl an Tormöglichkeiten. Der erste Treffer für die Gäste in der 13. Minute resultierte aus einem Eigentor; ein Ping-Gong-Ball im Strafraum traf Goalie Marcus Scheiber am Rücken und von dort kullerte das Leder zur 1:0-Führung über die Torlinie. Der nächste Treffer für die Gäste war in der 19. Minute; ein abgeblockter Schuss kam zu Ivan Andrejevic und der fackelte nicht lange herum und und lochte zum 2:0 ein. In der weiteren Folge hatten Lukas Grozurek, Lukas Szabo und Mario Stefel noch hochkarätige Torchancen, die Führung weiter auszubauen, doch das Spielgerät wollte nicht in den Kasten der Heimischen. Von den Hausherren gab es einen gefährlichen Angriff, aber Radomir Jovanovic scheiterte am Goalie der Auswärtigen. Somit wurden mit der 2:0- Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Marz kam besser ins Spiel

In der zweiten Spielhälfte kamen die Hausherren besser ins Spiel und hatten den Respekt vor dem Leader abgelegt. In der 59. Minute wurde Gyula Angyal von Schiedsrichter Davor Divkovic mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Nur sechs Minuten später der Anschlusstreffer der Heimischen, nach einem Standard kam es zu einem Gestocher im Strafraum der Auswärtigen und Szilard Köfarago beförderte das Leder in die Maschen des Gehäuses der Gäste zum 1:2 Anschlusstreffer. Nun reagiert Siegendorf Trainer Nikolaus Schilhan und brachte zwei neue Offensivkräfte und in der 83. Minute machte Lukas Grozurek nach einem Solo mit dem 3:1 den Sack zu.

Stimmen zum Spiel

Alfred Wagentristl, Trainer ASK Marz:

„Meine Mannschaft hat sich ganz gut verkauft, aufgrund der Tatsache, dass wir 30 Minuten in Unterzahl waren und einige Stammspieler, unter anderem Ivan Jevremovic und Ciprian-Florin Brata wegen Verletzungen und Gelbe Karten gefehlt haben. Wir hatten in der ersten Halbzeit zu viel Respekt vor dem Gegner und einige meiner Spieler haben die Hosen voll gehabt. In der zweiten Halbzeit ist es nach einer Systemumstellung besser gelaufen, aber der Sieg von Siegendorf geht in Ordnung.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir waren in der ersten Halbzeit drückend überlegen, haben, wie in der Vergangenheit schon öfter passiert, zu wenig Tore aus der Vielzahl an Chancen gemacht. Wir haben das Gegentor wegen einer Unaufmerksamkeit in der Abwehr bekommen, aber im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

