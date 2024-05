Leithaprodersdorf entführt in einem hochdramatischen Spiel drei Punkte aus Bad Sauerbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 09:05

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 26. Runde der Meisterschaft der SC Bad Sauerbrunn und der SV Leithaprodersdorf gegenüber. Beide Vereine hatten in der letzten Zeit mit ihrer Form zu kämpfen; volle Erfolge gab es seit etlichen Spieltagen keine mehr. In einem hochdramatischen Spiel, welches die Zuschauer begeisterte, setzten sich schlussendlich die Gäste aus Leithaprodersdorf durch und konnten einen 4:3-Sieg eintüten.

Beide Mannschaften begannen mit Vollgas

Beide Mannschaften sind bekannt dafür, dass sie mit offenem Visier spielen und so begann auch das heutige Match. Angriffe von beiden Mannschaften rollten in Richtung gegnerischer Strafraum und den ersten Treffer konnten die Gäste für sich verbuchen. Eine weite Flanke kommt zu Marcel Wölfer, der köpft das Leder zu Benjamin Petö und der lochte in der 12. Minute zur 1:0-Führung ein. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten die Heimischen schon mit 2:0 führen müssen, die hochkarätigen Torchancen waren vorhanden. So dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Goalgetter Michal Kozak ein Zuspiel volley ins lange Eck des Gehäuses der Auswärtigen versenkte. Kurz vor dem Pausenpfiff vergaben Michael Stanislaw und Michal Kozak hochkarätige Torchancen, sodass mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Fünf Tore in Halbzeit zwei

Das Spiel verlor auch in der zweiten Halbzeit nicht an Spannung, das erste Ausrufezeichen setzten die Hausherren, als sie in der 66. Minute eine Flanke vom gerade zuvor eingewechselten Philip Marenich von Mario Cerny gekonnt angenommen und zu Benjamin Knessl weitergeleitet wurde und der drosch das Leder zur 2:1-Führung der Kremser-Elf in den Kasten der Gäste. Nur vier Minuten später tanzte Michal Kozak drei Abwehrspieler der Auswärtigen im Strafraum aus und seinen Rückpass verwandelte Benjamin Knessl mit seinem zweiten Treffer zum 3:1. Wer nun gedacht hatte, dass das Spiel nun zugunsten der Hausherren entschieden ist, sah sich arg getäuscht, denn nun folgten sieben grausame Minuten für die Heimischen. Den Anfang machte Goalgetter Noel Kustor, der eine Flanke zum 2:3 Anschlusstreffer verwertete; zwei Minuten später gelang Levi Markhardt nach einem Stanglpass der 3:3-Ausgleich. Und `wenns laft dann lafts`war es Noel Kustor, der mit seinem zweiten Treffer den 4:3 Endstand fixierte. Es war ein hochklassiges Meisterschaftsspiel, das keinen Verlierer verdient hätte.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Über das heutige Spiel kann man sich nur ärgern, die Burschen trainieren gut, sind willig und haben einen guten Charakter. Unser Problem ist, dass wir aus den vorhandenen Möglichkeiten zu wenige Treffer erzielen. Das heutige Match war ein ausgezeichnetes Landesligaspiel, mit viel Action auf beiden Seiten, mit einem für uns enttäuschenden Ende.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, dass sie nach dem 1:3-Rückstand noch die Moral hatten, das Spiel zu drehen und als Sieger vom Platz zu gehen. Wir sind nach dem Rückstand all in gegangen, ich habe zwei zusätzliche Stürmer gebracht und das hat die Wende herbeigeführt. Ein Remis wäre heute das gerechte Ergebnis gewesen.“

