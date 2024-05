Sankt Margarethen feiert glücklichen Last-Minute-Sieg in Schattendorf und setzt Siegesserie fort

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 09:22

In der Burgenlandliga trafen im Rahmen der 26. Runde der SV Schattendorf und der SV Sankt Margarethen aufeinander. Bei einem Sieg würden sich die Hausherren aller Abstiegssorgen entledigen, die Gäste hingegen können mir einem vollen Erfolg ihre Siegesserie prolongieren. In einer schwachen Partie ohne vielen Höhepunkte konnten die Gäste dank eines späten Treffers die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen, Schattendorf befindet sich weiterhin in der gefährlichen Zone der Tabelle.

Zäher Beginn beider Mannschaften

In den ersten 20 Minuten passierte nicht viel auf dem Rasen, die Akteure beider Mannschaften geizten mit fußballerischen Leckerbissen. In der 25. Minute nahm sich Florian Reiner ein Herz und knallte das Leder aus 25 Meter Entfernung in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0 Führung. Zehn Minuten später kommt ein weiter Outeinwurf zu Ahmed El Baali und der versenkte das Spielgerät aus kurzer Entfernung zum 1:1 Ausgleich. Zwei Minuten zuvor konnte Bastian Kucher eine Kopfballchance nicht verwerten. In der 38. Minute gab es einen Aluminiumtreffer für die Gastgeber, Bulcsú Szántó war der Schütze. Kurz vor dem Pausenpfiff vergab Gergö Fönyedi für die Gäste eine gute Torchance, sodass mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Später Treffer für die Gäste

In der 56. Minute kommt nach einem Eckball ein Abpraller zu Florian Reiner, der jagte das Leder aber knapp am Tor der Auswärtigen vorbei. Das Spiel plätscherte so vor sich hin, bis in der 87. Minute ein Outeinwurf von Thomas Jusits zu Kujtim Mucaj kommt, der verlängert per Kopf zu Gergö Fönyedi und der drischt das Leder volley in die Maschen des Gehäuses der Hausherren zum 2:1-Sieg für Sankt Margarethen.

Stimme zum Spiel

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Insgesamt war es kein gutes Spiel, kein fußballerischer Leckerbissen. In der ersten Halbzeit waren die beiden Treffer die Höhepunkte. In der zweiten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen, konnten aber unsere guten Tormöglichkeiten nicht verwerten. Aber man muss auch solche Spiele gewinnen, wenn man in der Spitzengruppe der Tabelle verweilen will und wir konnten unsere Siegesserie prolongieren.“

