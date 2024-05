Horitschon gewinnt gegen Parndorf und liebäugelt mit Platz drei

Spielberichte

Der ASK Horitschon traf gestern im Rahmen der 26. Runde der Burgenlandliga auf den Tabellenzweiten SC/ESV Parndorf. Bei den Nordburgenländern stottert der Motor zurzeit kräftig, drei Remis und eine Pleite sind die Ergebnisse der letzten vier Runden. Die Stössl-Truppe hingegen ist in der Rückrunde auf dem stetigen Weg noch oben. In einem ausgeglichenen Match hatten die Hausherren die besseren Torchancen lukriert und kamen zu einem verdienten 1:0-Heimerfolg.

Offener Schlagabtausch

Beide Mannschaften begannen die Begegnung mit einem offenen Visier, bereits in den ersten Minuten gab es von den Auswärtigen einige gefährliche Torannäherungen, aber das Leder wurde eine Beute vom Goalie der Heimischen oder Lukas Ostermann rettete in letzter Sekunde vor Paulo Heimo Jani. Nachdem sich die Hausherren am Anfang etwas zurückgehalten haben, wurden nun ihre Spieler aktiver; einmal konnte Goalie Martin Kraus den Ball mit den Fingerspitzen über das Tor lenken, und nach einem langen Ball von Martin Haller schießt Richard Amaechi Johnson den Parndorfer Torwart mit einem scharfen Schuss an. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon mit dem Siegestreffer

In der zweiten Spielhälfte gab es bis zur 57. Minute keine sehenswerten Aktionen; dann versuchten Sebastian Trenkmann und Nico Wessely das Leder im Tor der Gäste zu versenken, was ihnen aber nicht gelang. In der 64. Minute das erlösende 1:0 für die Gastgeber, Christoph Schedl spielt das Spielgerät ideal zu Richard Amaechi Johnson und der knallt das Leder mit voller Wucht in den rechten Winkel. Es folgten weitere sogenannte Halbchancen, aber aus denen gab es keinen zählbaren Erfolg. Zusammenfassend ist zu sagen, dass der 1:0-Sieg der Hausherren aufgrund ihrer Mehrzahl an Torchancen verdient war.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Spielerisch war die Begegnung ausgeglichen, mit den vorhandenen Torchancen hätten wir mit 6:1 gewinnen müssen. Bei uns haben einige Stammspieler gefehlt und die eingesetzten jungen Spieler haben ihre Sache ausgezeichnet gemacht.“

Paul Hafner, sportlicher Leiter SC/ESV Parndorf:

„Es war ein spannendes, aber kein hochklassiges Match mit Chancen auf beiden Seiten. Es wurde viel mit hohen Bällen agiert, gelungene Kombinationen waren Mangelware. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr viele Torchancen gehabt; erst zum Spielende gab es Tormöglichkeiten für uns. Es war ein typisches X-Spiel, wer das erste Tor schießt, wird gewinnen.“

