Halbturn betrieb Chancenwucher und muss sich mit einem Punkt im Spiel gegen Rudersdorf begnügen

Details Sonntag, 12. Mai 2024 09:39

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 26. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem USVS Hausbauführer Rudersdorf und dem USV Halbturn. Für die Hausherren zählt nur ein Sieg, um dem Abstieg doch noch zu entrinnen. Die Gastmannschaft ist aus dem Gröbsten raus und konnten die Partie ohne großen Druck herunterspulen. In einem spannenden Match zeigten beide Mannschaften keine fußballerischen Leckerbissen und die Hausherren waren am Ende froh, wenigstens einen Punkt ergattert zu haben.

Erste Halbzeit war ausgeglichen

Bereits in der 3. Minute gab es eine kuriose Szene; damit ein Freistoß der Hausherren nicht sofort ausgeführt werden kann, stellte sich Jan Reiter vor den Ball und wurde von einem Rudersdorfer Spieler angeschossen. Fazit: beide Spieler erhalten von Schiedsrichter Christian Heiner die Gelbe Karte gezeigt. Eine Ermahnung hätte zu diesem Zeitpunkt auch gereicht. In den ersten 25 Minuten gab es von beiden Seiten Torannäherungen, diese brachten aber keinen zählbaren Erfolg. In der 28. Minute legte sich Fabian Wonisch das Leder für einen Freistoß zurecht, ein kurzer Anlauf und das Geschoss aus 25 Metern schlug unhaltbar im Kreuzeck des Kastens der Gäste ein. Acht Minuten später kommt nach einem Eckball Ivan Hlushko gänzlich frei stehend am Elfmeterpunkt zum Ball und donnerte ihn zwischen den Hosenträgern des Torwartes ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich. In der 42. Minute hatte Goalgetter Marco Phillip Hoffmann die Chance auf die 2:1 Führung; Torwart Sebastian Kracher lenkte das Spielgerät sensationell in den Corner. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Halbturn betrieb Chancenwucher

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es hochkarätige Torchancen für die Gäste im Fünf-Minuten-Takt, Marco Hoffmann scheiterte zweimal am überragenden Schlussmann der Hausherren, der sich heute mit seiner Leistung die Note 1 verdient und seine Mannschaft weiter im Spiel gehalten hat. Zum Spielende hatte die Truppe von Trainer Peter Herglotz noch Torchancen im Überfluss, aber das Gehäuse der Hausherren war wie zugenagelt. Die Gäste bleiben weiterhin seit sechs Runden ohne Niederlage, aber der heute mögliche Dreier wurde allzu leicht aus der Hand gegeben.

Stimmen zum Spiel

Patrick Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir sind heute ohne vier Leistungsträger in das Spiel gegengen, teilweise verletzt oder gesperrt. In den ersten 30 Minuten haben wir gut mitgespielt, waren bissiger als der Gegner und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit ist es für uns nicht mehr so gute gelaufen, aber wir haben das 1:1 über die Runden gebracht. Das Remis bringt und natürlich nicht weiter, aber wir werden weiterkämpfen und abgerechnet wird erst nach dem letzten Match. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

"Was wir heute hier aufgeführt haben, war Chancenwucher der Extraklasse. Aufgrund der heute vorhandenen Torchancen hätten wir eindeutig das Match gewinnen müssen. Der einzige Trost nach dem Spiel war, :dass wir seit sechs Runden ungeschlagen sind.“

