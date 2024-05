Lucky Punch von Tobias Gager sichert Deutschkreutz den Sieg in Kohfidisch

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 09:52

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich im Meisterschaftsspiel der 26. Runde in der Burgenlandliga der ASK Kohfidisch und der FC Deutschkreutz. Beide Mannschaften haben ihr letztes Spiel mit einem Remis beendet, für die Gäste wäre dieses Ergebnis zu wenig, um die Gefahrenzone der Tabelle zu verlassen. In einem kampfbetonten Spiel fiel die Entscheidung erst durch einen Lucky Punch der Gäste zum 2:1-Sieg.

Offenen Partie in der ersten Halbzeit

Die Zuschauer bekamen das erwartete Spiel auf Augenhöhe serviert, beide Mannschaften zeigten einen guten Offensivfußball und kamen auch zu ihren Tormöglichkeiten. So tauchte Tobias Szaffich allein vor dem Goalie der Hausherren auf, wollte ihn überlupfen, was ihm aber nicht gelang oder Christopher Lipowsky köpfte knapp am Tor der Heimischen vorbei. Kohfidisch hatte im Anschluss nach einem Corner durch Bence Vajda eine gute Tormöglichkeit oder ein Stanglpass von Tim Schreiber fand im Strafraum der Gäste keinen Abnehmer. In der 40. Minute das 1:0 für die Gäste, als Christopher Lipowsky eine Zuckerflanke von Mathias Hänsler zur Führung für Deutschkreutz einköpfte. Mit der knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Lucky Punch entschied das Match für Deutschkreutz

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, es kam öfter zu gefährlichen Torannäherungen, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Zum Spielende hin agierten die Hausherren wesentlich aktiver und höher gegen den Ball und belohnten sich mit dem verdienten 1:1-Ausgleich, als Florian Csencsits per Kopfball einlochte. Als alle Zuschauer und Akteure mit dem 1:1-Remis gerechnet hatten, fasste sich Tobias Gager ein Herz und ließ eine Granate von 25 Meter Entfernung in Richtung Tor der Heimischen los und diese schlug im Kreuzeck des Gehäuses der Hausherren zum 2:1-Endstand ein.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Deutschkreutz hat unbedingt gewinnen wollen, und sie waren auch spritziger, kreativer und kamen dadurch zum Sieg. Es gab auf beiden Seiten wenig hochkarätige Torchancen, die meisten Angriffe wurden vor dem Strafraum abgeblockt.“

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Heute haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber das gehört zum Fußball einfach dazu. Wir waren heute ein ebenbürtiger Gegner, haben den Hausherren Paroli geboten und wurden durch einen Lucky-Punch mit drei Punkten belohnt.“

Details

