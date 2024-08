Denkbar knapp bis zum Ende – Parndorf besiegt Halbturn mit 2:1

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 08:28

Der Auftakt der diesjährigen Burgenlandliga Saison fand im Heidebodenstadion in Parndorf statt, wo die Hausherren den USV Halbturn zum Nord-Derby erwarteten. Nach der Papierform müsste es eine klare Angelegenheit der Hausherren werden, aber der Chancenwucher in der ersten Halbzeit führte dazu, dass es am Ende vom Ergebnis her noch eine knappe Partie der Hausherren wurde. Die Gäste haben eine adäquate Leistung gezeigt und haben sich gut verkauft.

Die Hausherren waren drückend überlegen

Das Spiel begann so, wie es die Anhänger der Hausherren erwartet haben, sie waren drückend überlegen und fabrizierten Torchancen am laufenden Band. Tilen Mlakar, Florian Krutzler und Simon Buliga konnten den Ball nicht im Kasten der Heimischen versenken. Als Mitte der ersten Halbzeit, nach einem Foulspiel im Strafraum der Gäste Schiedsrichter an Uwe Thiel auf den Punkt zeigte, Simon Buliga sich das Spielgerät am Elfmeterpunkt zurechtlegte, um dann den Goalie der Gäste, Rene Summer, tormittig anzuschießen. In der 37. Minute die Erlösung für die Fans der Parndorfer, als Paulo Heimo Jani das Leder im Kasten der Gäste unterbringen konnten. Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen, außer einem Weitschuss von Jacub Sulc, der sich anschließend verletzte und das Spielfeld verlassen musste. (25.) Somit wurden mit der knappen 1.0-Führung der Gastgeber die Seiten gewechselt.

Spätes Siegestor für Parndorf

Die zweite Halbzeit begann für die Gäste optimal, ein weiter Abschlag von Goalie Summer erreichte Ivan Hlushko, der profitierte von einem Abwehrfehler der Einheimischen und es stand 1:1. In der Folge machte die Porics-Truppe hinten auf und berannte das Tor der Auswärtigen, ohne zu einem zählbaren Erfolg zu kommen. In der 79. Minute eine Schrecksekunde für die Heimischen, als Ivan Hlushko eine hochkarätige Tormöglichkeit vergab. Im Anschluss daran machte es der eingewechselte Lukas Szabo besser und erzielte den viel umjubelten 2:1-Siegestreffer für die Heimischen.

Stimmen zum Spiel

Michael Porics, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Das war heute eine enge Kiste, in der ersten Halbzeit waren wir drückend überlegen, haben zahlreiche Torchancen vergeben, darunter einen Elfmeter. Von den Spielanteilen war das heute ein gerechter Sieg, obwohl einige Leistungsträger nicht das gebracht haben, was man von ihnen erwartet hat.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„In den ersten 20 Minuten haben wir brav nach vorn mitgearbeitet, haben immer kleine Nadelstiche gesetzt. Nach dem Ausfall von Jakub Sulc haben wir uns auf die Defensivarbeit spezialisiert. Das Spiel hätte anders ausgehen können, wenn Ivan Hlushko die hochprozentige Torchance zum Ende des Spieles nicht vergeben hätte. Summa summarum haben wir uns gut verkauft und mit etwas Glück wäre ein Punkt möglich gewesen.“

