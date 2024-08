Hasler-Doppelpack beschert Kohfidisch einen Punkt in Jennersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 08:44

Am gestrigen Freitagabend standen sich in der Burgenlandliga in der 1. Runde der Meisterschaft der Aufsteiger UFC Jennersdorf und der ASK Kohfidisch gegenüber. Die Heimischen zeigten in den ersten 75. Minute eine ausgezeichnete Leistung und boten dem Gast aus Kohfidisch Paroli, ehe die Auswärtigen mit zwei Toren im Schlussdrittel noch ein Remis ergattern konnten.

Die Hausherren waren drückend überlegen

Von Beginn an zeigten die Heimischen, dass sie das Spiel gewinnen möchten und setzten die Gäste gehörig unter Druck. Es rollte ein Angriff nach dem anderen in Richtung Kohfidischer Tor, aber Jaka Vajda vergab einige gute Tormöglichkeiten. Im vierten Anlauf konnte er dann aber doch über ein Tor jubeln; als Marko Dusak einen zielgenauen Pass auf Michael Wagner spielte, der im Strafraum das Leder gekonnt annahm und Jaka Vajda in Szene setzte und der dann das Leder in der 39. Minute im Kasten der Auswärtigen zur 1:0-Führung unterbringen konnte. Bis zur Halbzeitpause gab es keine weiteren nennenswerten Ereignisse, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Späte Tore zum 2:2-Remis

In der zweiten Halbzeit gestalteten die Auswärtigen das Spiel offensiver und kamen auch zu ihren Torchancen. In der 64. Minute gab es Handalarm im Strafraum der Gäste – aber Spiel ging weiter. Die offensiven Bemühungen der Nemeth-Truppe wurden in der 71. Minute belohnt, als ein gelungener Angriff über Tim Schreiber bei Matyas Varga landete, der verlängert auf Kevin Hasler und der lässt sich nicht zweimal bitten und locht zum 1.1-Ausgleich ein. Im Anschluss an diesem Treffer hatten die Gäste mit einem Doppelschlag die Chance, in Führung zu gehen, diese wurde aber nicht verwertet. In der 79. Minute gab es Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, aber die Pfeife von Schiedsrichter Habip Tekeli blieb stumm. Nur fünf Minuten später, ein Corner kommt in den Strafraum geflogen und der gerade zuvor eingewechselte Kevin Stangl ist zur Stelle und lochte zur 2:1-Führung der Heimischen ein. Kaum war der Torjubel der Jennersdorfer Fans verebbt, klingelte es im Kasten der Hausherren, wieder war es Kevin Hasler, der den 2:2-Ausgleichstreffer erzielte.

Stimmen zum Spiel

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

„Wir hätten in der ersten Halbzeit die Partie entscheiden müssen, Jaka Vajda vergab drei hochkarätige Torchancen. In der zweiten Halbzeit haben wir durch einen individuellen Fehler den Ausgleichstreffer bekommen, dann ist ein klarer Foulelfmeter für uns nicht gegeben worden. Schlussendlich mussten wir uns mit einem Punkt zufriedengeben.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Zu Beginn des Spieles hat Jennersdorf Druck gemacht und wir haben Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand gerieten. Wir haben sogenannte Halbchancen lukriert, die brachten aber kein zählbares Ergebnis. Nach der Halbzeit haben wir offensiver gespielt und uns mit einem Punkt belohnt.“

