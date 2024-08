Draßburg erkämpfte sich in Horitschon einen Punkt

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 10:07

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASK Horitschon und dem ASV Draßburg im Rahmen der 1. Runde in der Burgenlandliga. Man durfte gespannt sein, wie sich der RLO -Absteiger im ersten Meisterschaftsspiel in der Burgenlandliga präsentieren wird, nachdem Trainer Michael Schmidt aus 22 Neuzugängen eine Mannschaft formen musste. Die gezeigte Leistung der Gäste überraschte viele Zuschauer und nur mit einem Last-Minute-Tor schafften es die Hausherren, einen Punkt im heimischen Stadion zu behalten.

Horitschon mit einer optischen Überlegenheit

Das Auftreten der Gäste sorgte für Überraschung beim Anhang der Gastgeber, von Beginn an nahmen sie den Kampf an und spielten tapfer mit den Hausherren mit. In der 15. Minute gab es einen Elfmeteralarm im Strafraum der Hausherren, aber die Pfeife von Schiedsrichter Thomas Paukowits blieb stumm. In der 20. Minute legte sich Petar Mijatovic das Leder für einen Freistoß zurecht, kurzer Anlauf und der Ball donnerte über die Mauer der Heimischen in den Kasten zur 1:0-Führung der Auswärtigen. Horitschon hatte eine optische Überlegenheit. Konnte daraus nur eine Torchance lukrieren, als Rene Maschler eine Ferschler zu Erik Csaba Burai spielt und der Goalie der Gäste den Ball sensationell gehalten hat. Bis zur Pause gab es keine weiteren nennenswerten Situationen, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Später Treffer rettet den Hausherren einen Punkt

In der zweiten Spielhälfte übernahmen die Hausherren die Kontrolle über das Spiel und waren überlegen, da die Gäste konditionell etwas nachgelassen hatten. In der 74. Minute musste Damjan Skoric mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen gehen. Ab der 75. Minute hatten die Heimischen alles nach vorn geworfen, um den Ausgleichstreffer zu erzielen, der ihnen in der Nachspielzeit durch Erik Csaba Burai gelungen ist.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir waren von Beginn an die dominierende Mannschaft, haben nicht besonders gut gespielt, der letzte Pass ist nicht angekommen. Unser Ausgleichstor ist nach einem kuriosen Seiteneinwurf entstanden. Wichtig für uns war, dass wir mit keiner Niederlage in die neue Saison starten.“

Michael Schmidt, Trainer ASV Draßburg:

„Ich denke, dass uns heute nicht viele auf der Rechnung gehabt haben. Wir haben uns in jeder Hinsicht perfekt auf das Spiel vorbereitet, haben von Beginn an das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und Horitschon mit unserem Auftreten überrascht. Ab der 60. Minute haben wir bei dieser großen Hitze körperlich nachgelassen.. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich vollkommen zufrieden.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.