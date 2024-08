Überraschung: Edelserpentin entführte drei Punkte aus Pinkafeld

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 10:17

Wie einige andere Vereine der Burgenlandliga startete auch der FC Pinkafeld mit einem neuen Chef-Coach in die anstehende Meisterschaftssaison: Rainer Pein übernahm das Zepter vom abgewanderten Lukas Halwachs. Zum Auftakt in der 1. Runde ging es am Samstagnachmittag auf heimischem Rasen gegen die SpG Edelserpentin. Nach der Papierform waren die Hausherren höher einzuschätzen, aber die Gäste überraschten mit einer gediegenen Gesamtleistung und entführten völlig verdient die drei Punkte aus dem Pinkafelder Stadion.

Die Gäste kamen besser ins Spiel

Von Beginn an waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft auf dem Rasen und lukrierten einige gute Tormöglichkeiten. In der 11. Minute eine Riesengelegenheit für Stefan Adorjan, nachdem die Hausherren im Spielaufbau den Ball verlieren, bekommt Adorjan den Ball auf dem Elfmeterpunkt zugespielt und seinen Schuss wehrt Andi Diridl über die Querlatte ab. In der 23. Minute der erste Schuss der Heimischen von Jakob Waldherr auf das Tor der Gäste, der Ball verfehlt aber das Ziel. Bis zum Pausenpfiff gab es noch sogenannte Halbchancen, die aber am Ergebnis nichts mehr änderten. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Offene zweite Halbzeit

In der 56. Minute das Führungstor für die Gäste, nachdem Julian Schwarz von Milán Ángyán mustergültig bedient wurde und der bedankte sich artig mit der 1:0-Führung der Auswärtigen. In der 63. Minute eine Halbchance für die Heimischen, als ein Kopfball von Leon Lacic-Klaric nicht beim Tor der Gäste ankam. In der Folge gab es auf beiden Seiten noch gefährliche Torannäherungen, die aber zu keinem Torerfolg führten. Schlussendlich siegte Edelserpentin überraschend, aber nicht unverdient und nahm die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Stimmen zum Spiel

Rainer Pein, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war ein verdienter Sieg von Edelserpentin, weil wir aus den vorhandenen Torchancen kein Kapital schlagen konnten. Kämpferisch hat meine Mannschaft überzeugt, spielerisch ist noch viel Luft nach oben. Wir müssen in den nächsten Wochen hart arbeiten, aber ich glaube an die Jungs, dass sie bald in die Spur kommen.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Eigentlich haben wir eine Überzahl an Torchancen gehabt, hatten zur Halbzeit mit 2:0 führen können, genauer gesagt müssen. Nach dem Führungstreffer in der zweiten Spielhälfte haben wir uns ein wenig zurückgezogen, ohne dass die Pinkafelder daraus einen Vorteil erspielen konnten. Wir haben eine kämpferisch hervorragende Leistung geboten und unser Sieg war verdient.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.