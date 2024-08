Spannender Fight zwischen Bad Sauerbrunn und Deutschkreutz endete mit einem gerechten Remis

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 10:25

Der SC Bad Sauerbrunn empfing am Samstagnachmittag den FC Deutschkreutz zum Meisterschaftsspiel in der ersten Runde der Burgenlandliga. Für beide Mannschaften war diese Begegnung eine sogenannte Standortbestimmung, wie sich die Neuzugänge integriert haben. Nach einer kampfbetonten Partie trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten Remis.

Die Gäste mit einer optischen Überlegenheit

Die erste Torchance in dieser Partie hatten die Hausherren, als eine Flanke von Mario Cerny bei David Gabriel Matis landete, der aber umständlich das Leder nicht kontrollieren konnte. In der 17. Minute köpft Luca Noel Treiber eine Flanke von Fabian Tröscher knapp daneben. Kurz vor dem Pausenpfiff zischt ein fulminanter Schuss von Goalgetter Noel Kustor knapp am Aluminium des Gehäuses der Heimischen vorbei. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn kam besser aus der Kabine

Zu Beginn der zweiten Halbzeit packten die Hausherren ihre Trickkiste aus, als Benjamin Knessl nach einem einstudiertem Corner-Trick die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Lange konnten sich die Heimischen über diese Führung nicht freuen, denn nur vier Minuten später war es Noel Kustor, der nach einer Zuckerflanke von Luca Noel Treiber das Spielgerät wuchtig mit dem Kopf in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen zum 1:1-Ausgleich versenkte. Wiederum nur zwei Minuten später wird ein Seitfallzieher von Knessl vom Goalie der Auswärtigen, Brúnó Péter Horváth entschärft. In der 86. Minute gab es noch einen Elfmeteralarm im Strafraum der Hausherren, als Benjamin Petö zu Fall gebracht wurde, aber Schiedsrichter Gökhan Orhan winkte ab und ließ weiterspielen. Den Lucky Punch vor den Füßen hatte zwei Minuten später Kustor, der einen Knaller an die Querlatte setzte und der Ball vor der Torlinie zurück ins Feld sprang. Alles in allem mit dem 1:1 ein gerechter Spielausgang der interessanten Begegnung.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Das war heute eine ausgeglichene Partie, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Unter Strich gesehen, war es ein gerechtes Unentschieden, aber es hätte jede Mannschaft mit etwas Glück gewinnen können.“

Manfred Scherz, Obmann FC Deutschkreutz:

„Es war ein spannendes Spiel, mit leichten Vorteilen für uns in der ersten Halbzeit, in der wir gute Tormöglichkeiten nicht verwerten konnten. In der zweiten Halbzeit war es eine offene Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Summa summarum war es ein gerechtes Remis, wir sind sehr zufrieden mit diesem Punkt, weil unsere spielerische Linie passt, nur an der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten.“

