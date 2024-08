Gelungener Start von Mattersburg in die Burgenlandliga: 2:0-Sieg gegen Leithaprodersdorf

Spielberichte

Sonntag, 04. August 2024 10:38

Im Rahmen der 1. Runde der Burgenlandliga duellierten sich am Samstagnachmittag der SV Mattersburg 2020 und der SV Leithaprodersdorf. Für den Liga-Neuling bereits im Auftaktspiel eine interessante Aufgabe gegen den Tabellenvierten der letzten Saison. In keinem aufregenden Spiel konnten die Hausherren die ersten drei Punkte für den Start in die Burgenlandliga gutschreiben. Leithaprodersdorf blieb spielerisch hinter seinen Erwartungen zurück.

Frühe Führung der Hausherren

Fast 1000 Zuschauer waren in das Pappelstadion gewandert, um das erste Spiel des Aufsteigers zu sehen. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, in der dritten Minute, eine Rückgabe zum Goalie der Auswärtigen versprang sich und kullerte zur 1:0 -Führung für die Einheimischen in den Kasten von Leithaprodersdorf. Für die Anhänger der Hausherren ein optimaler Beginn. Es gab weitere Angriffe in Richtung Tor der Auswärtigen und in der 28. Minute, ein Pass in die Tiefe, ein Querpass auf Matthias Müller und der fackelte er nicht lange herum und versenkte das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Gäste zur 2:0-Führung. Das Spiel plätscherte nun so vor sich hin, von den Gästen kamen wenige Offensivdarbietungen, sodass mit der 2:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Zweite Halbzeit ohne Höhepunkte

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein Spiel ohne besondere Höhepunkte, gelegentlich tauchten die Heimischen vor dem Kasten der Gäste auf, hatten auch zwei gute Torchancen zum Ende der Begegnung, ohne aber einen dritten Treffer erzielen zu können.

Stimmen zum Spiel

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020

„Im Großen und Ganzen haben wir das Match souverän heruntergespielt, kamen nie in Bedrängnis, das Spiel zu verlieren. Wir haben keine überzeugende Leistung gezeigt, da gibt es noch Luft nach oben, haben aber trotzdem verdient gewonnen. Wichtig für uns war, mit einem Sieg in die Burgenlandliga zu starten.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Ich muss ehrlich sagen, Mattersburg hat das Spiel verdient gewonnen, bei den Gegentoren haben wir uns wie eine Schülermannschaft aufgeführt. Wir haben die wenigen Torchancen, welche wir vorfanden, nicht genutzt. In meiner Mannschaft war eine Nervosität vorhanden, keine Ahnung warum? Das Auftreten meiner Mannschaft war enttäuschend.“

