Traumtor von Grvala entschied dieses Match für die Hausherren

Details Sonntag, 04. August 2024 10:50

Am gestrigen Samstagnachmittag fand das Meisterschaftsspiel der 1. Runde in der Burgenlandliga statt. Der SV Sankt Margarethen empfing den ASK Klingenbach. Es entwickelte sich eine ziemlich ausgeglichene Partie, in der die Hausherren mit einem Traumtor von Ernest Grvala das Match mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Vom Spielverlauf her hätte die Hatzl-Truppe durchaus einen Punkt verdient.

Klingenbach erspielte sich eine Überlegenheit

An die 700 Zuschauer wollten das Derby sehen, sahen aber keinen fußballerischen Leckerbissen. In den ersten Minuten der Begegnung dominierten die Gäste das Spielgeschehen auf dem Rasen und kamen durch Samuel Glöckel und Lukas Stahleder zu ihren ersten Torchancen. In der 22. Minute vergibt Mario Wenzl die bisher beste Chance der Gastgeber. Der Ball kommt auf Umwege zum Außenspieler, Stefan Schuller im Kasten der Gäste bleibt jedoch aufmerksam, pariert im letzten Moment. Die Auswärtigen bleiben weiterhin federführend, aber ohne einen Treffer zu erzielen. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Traumtor von Grvala entschied diese Partie

Nach dem Seitenwechsel waren die Klingenbacher wieder besser ins Spiel gekommen und hatten durch Dominik Adam eine gute Torgelegenheit. In der 52. Minute, gegen den Spielverlauf, die 1:0-Führung der Hausherren, die Abwehrspieler der Gäste fabrizierten eine Kerze, die nahm Ernest Grvala zum Anlass, mit einem sehenswerten Fallrückzieher das Leder im Kasten der Gäste zu versenken. Bei den Olympischen Spielen in Paris hätte es für diese künstlerische Darbietung die Höchstnote gegeben. In der Folge blieb es bei einem offenen Schlagabtausch, die Chance für den Ausgleichstreffer hatte Dominik Adam, aber sein Kopfball klatschte an die Latte, so blieb es beim glücklichen 1:0-Sieg der Hausherren.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Granabetter, Sektionsleiter Stv. SV Sankt Margarethen:

„Es war heute keine spielerisch hochklassige Partie, so nach dem Motto, wer das erste Tor erzielt, gewinnt dieses Match. Es war ein Spiel ohne viele Torchancen auf beiden Seiten. Klingenbach hatte eine optische Überlegenheit, konnte daraus aber keinen Nutzen ziehen. Drei Punkte, abhaken, Mund abwischen und auf die nächste Aufgabe konzentrieren.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„In Summe gesehen war es aus meiner Sicht eine unglückliche Niederlage. Die Leistung meiner Mannschaft war absolut in Ordnung, was uns viele nach der Vorbereitungszeit nicht zugetraut haben. Wir sind kompakt aufgetreten, haben das Spiel so gelenkt, wie wir es haben wollten, unser Manko war allerdings, dass wir aus den vorhandenen Torchancen zu wenig gemacht haben. Ein X wäre meiner Meinung nach verdient gewesen.“

