SK Pama dreht Spiel gegen 10 Schattendorfer

Spielberichte

Zum Saisonauftakt der Burgenlandliga siegte der SK Pama gegen den SV Schattendorf mit 3:2, nachdem die Heimischen zur Halbzeit noch mit 0:2 zurücklagen. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Moral und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Schattendorf startete stark, schwächte sich durch einen Platzverweis jedoch selbst, sodass der SK nach dem Seitenwechsel zu alter Stärke zurückfand und sich letztendlich die drei Punkte sicherte.

Schattendorf mit komfortabler 2:0-Führung

Das Spiel begann mit vier Minuten Verspätung und dem Anstoß der Gäste vor etwa 400 Besuchern. Schon früh zeigte sich Schattendorf gefährlich: In der 9. Minute hatte Mate Szalka die erste Chance, konnte jedoch Torwart Niklas Groß nicht überwinden. Pama antwortete mit einer Ecke von Sebastian Toth, aber der Abschluss von Timotej Toth ging über das Tor.

In der 18. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einer Hereingabe von rechts staubte Marco Vargek am Fünfer ab und erzielte das 0:1. Schattendorf setzte nach und erhöhte in der 29. Minute auf 0:2: Raphael Federer traf nach einer Vorlage von Vargek flach ins linke Eck. Pama versuchte zurückzukommen, doch ein Freistoß von Edson Da Silva landete in der Mauer und der Nachschuss von Juraj Czibula ging daneben. Mit dem Stand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause.

Schattendorf nur noch zu zehnt - Hausherren drehen Spiel

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig, Schattendorf kontrollierte das Spiel, der Aufsteiger versuchte alles, um ins Spiel zurück zu kommen. In der 54. Minute die vermutlich spielentscheidende Szene, Daniel Haring erhielt für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte, was Schattendorf in Unterzahl brachte und das Spiel zu Gunsten des SK Pama kippen ließ.

Die Heimischen wurden immer mutiger und der Druck zahlte sich aus. In der 70. Minute traf Miroslav Pipiska per Kopfball zum 1:2 nach einer Flanke von Czibula. Nur fünf Minuten später gelang Pama der vielumjubelte Ausgleich: Marcel Szikonya traf nach einer scharfen Hereingabe von rechts zum 2:2.

Das Spiel wurde immer intensiver, und Schattendorf geriet zunehmend unter Druck. Da Silva scheiterte zunächst noch an Torwart Alexander Bernhardt, doch in der 84. Minute erzielte der 30-jährige Brasilianer den entscheidenden Treffer. Nach einem langen Ball nahm er das Leder im Strafraum an, drehte sich und traf flach ins linke Eck zum 3:2.

In den letzten Minuten hatte Oliver Reiter zwei Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, scheiterte jedoch knapp. Schließlich beendete Schiedsrichterin Huber das Spiel nach 94 Minuten und der SK Pama konnte einen hart erkämpften Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (29330 Bonuspunkte)

Burgenlandliga: SK Pama : Schattendorf - 3:2 (0:2)

84 Edson Da Silva 3:2

75 Marcel Szikonya 2:2

70 Miroslav Pipiska 1:2

29 Raphael Federer 0:2

18 Marco Vargek 0:1

