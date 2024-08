Horitschon ließ nichts abbrennen: 3:1-Sieg in Klingenbach

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 08:11

Am Freitagabend standen sich in der Burgenlandliga in der 2. Runde der Meisterschaft der ASK Klingenbach und der ASK Horitschon gegenüber. Die Gäste konnten ihre Leistung gegenüber dem Saisonstart erheblich verbessern und siegten mit 3:1 gegen die Hausherren, welche nicht ins Spiel gekommen sind.

Optische Überlegenheit der Gäste

In den Anfangsminuten gab es keine nennenswerten Ereignisse, und mit dem ersten gelungenen Angriff der Hausherren fiel das 1:0. Ein zielgenauer Pass von Lukas Stahleder auf Ayoub Ben Ammar, der setzte sich an der Strafraumgrenze durch und sein platzierter Schuss landete im Kasten der Gäste zur Führung der Heimischen. In der Folge zeigten die Hausherren einen ansehnlichen Fußball, hatten allerdings großes Glück bei einer Aktion der Auswärtigen; als Richard Amaechi Johnson nach einem Fehler des heimischen Torwartes an das Leder kam und das leere Tor vor sich hatte, aber er entschied sich, den Ball ans Aluminium zu setzen. Es gab noch weitere Torchancen auf beiden Seiten; eine davon nutzen die Gäste, als Adam Bendeguz Horvath eine gefühlvolle Cornerflanke in den Strafraum der Hausherren losschickte und Erik Csaba Burai war mit dem Kopf zur Stelle und es hieß 1:1. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon war effizienter

In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste immer stärker und belohnten sich in der 66. Minute mit der 2:1 Führung, als Philip Wessely mit einem Diagonalpass David Gräf in Szene setzte und der fackelte nicht lange herum und lochte ein. Nun zogen sich die Gäste zurück und lauerten aus Konterchancen, welche in der 90. Minute zum 3:1-Endstand führten, als sich Richard Amaechi Johnson auf der Seite durchsetzte und der eingewechselte Mohamed Shousha den Endstand fixierte.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben schlecht begonnen, haben in den ersten 15 Minuten viele Eigenfehler gemacht. Mit dem ersten gelungenen Angriff haben wir das 1:0 gemacht. Im Anschluss daran hatten wir noch gute Chancen, die Führung zu erhöhen, aber wir konnten den Ball nicht im Tor der Gäste unterbringen. Die beiden Gegentore kurz vor und nach der Pause waren ein Nackenschlag für uns, von dem wir uns nicht mehr erholt haben.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir waren von Beginn an die überlegene Mannschaft, haben das Spiel kontrolliert, aber wie aus dem Nichts haben wir da 0:1 kassiert. Nach der 2:1-Führung haben wir uns zurückgezogen und auf Konter gewartet und das Spiel kontrolliert. Wir hätten aber schon früher den Sack zumachen können, die Leistung meiner Mannschaft war im Gegensatz zur letzten Woche hervorragend, sie hat heute Reaktion gezeigt und hat verdient gewonnen.“

