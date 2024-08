Ersatzgeschwächter SV Mattersburg 2020 holt 3:1-Sieg in Deutschkreutz

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 09:04

Am gestrigen Freitagabend standen sich in der Burgenlandliga in der 2. Runde der Meisterschaft der FC Deutschkreutz und der Aufsteiger SV Mattersburg 2020 gegenüber. Bei den Gästen fiel fast die gesamte Kampfmannschaft wegen Krankheit und Verletzungen aus und die zum Einsatz gekommenen jungen Wilden zeigten eine hervorragende Leistung und konnten verdientermaßen die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

Mattersburg überrannte die Hausherren

Das Match begann so, wie es sich die Gäste vorgestellt hatten; bereits in der 6. Minute klingelte es das erste Mal im Kasten der Hausherren, der 15-jährige Max Noel Schranz mit einem Stanglpass in die Mitte, wo der 17-jährige Angelo Pöttschacher den Ball gekonnt annahm und das Spielgerät zur 1:0 Führung der Gäste in den Maschen des Gehäuses der Heimischen versenkte. Dieses Tor gab der jungen Mannschaft Auftrieb und nur sieben Minuten später, eine Freistoßflanke von Lukas Secco kommt in den Strafraum der Heimischen geflogen und Christoph Leitgeb ist mit dem Kopf zur Stelle und es steht 2:0 für MSV. In der 38. Minute das 3:0, als eine Flanke von der rechten Seite durch Freund und Feind hindurchflog und Philip Knotzer war der Endabnehmer und lochte ein. Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen, sodass mit der klaren 3:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Die Gäste schaukelten den Sieg über die Runden

In der zweiten Halbzeit beschränkten sich die Gäste auf Konterfußball, ließen den Gegner kommen, aber außer dem Treffer zum 3:1 von Christopher Lipowsky gab es keine weiteren Tore für die Heimischen. Dieser Sieg der Gäste fiel zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt, denn heute feiert der MSV 2020 sein vierjähriges Bestehen.

Stimme zum Spiel

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020:

„Aufgrund der vielen Ausfälle wegen Verletzungen und Erkrankungen haben wir in Deutschkreutz angerufen, ob es eine Spielverlegung geben könnte, aber sie haben es abgelehnt. Prekär war auch, dass unsere drei Torhüter ausgefallen sind; Torwarttrainer Manuel Wallner ist dafür eingesprungen und hat seinen Einsatz mit Bravour erledigt. Hut ab von der ersatzgeschwächten Mannschaft, sie hat die Sache hervorragend gemacht und verdient gewonnen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.