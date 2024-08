6:1: SC Pinkafeld gerät in Leithaprodersdorf unter die Räder

Spielberichte

Samstag, 10. August 2024

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Leithaprodersdorf und dem SC Pinkafeld im Rahmen der 2. Runde in der Burgenlandliga. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet und benötigen Punkte, um keinen Fehlstart zu produzieren. Die Hausherren wuchsen über sich hinaus und fertigten die Gäste mit einem 6:1-Kantersieg ab.

Leithaprodersdorf spielte sich in einen Torrausch

Von Beginn an beherrschten die Hausherren das Geschehen auf dem Rasen und setzten die Gäste sofort unter Druck. In der 13. Minute der erste Treffer der Hausherren, ein Abpraller kommt zu Fabian Dinhof und der knallte das Leder zum 1:0 in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Acht Minuten später, ein schöner Schlenzer von Luca Dellantonio landete im Kreuzeck des Kastens der Gäste zur 2:0-Führung. In Minute 31 schöpften die Gäste noch einmal Hoffnung, als Lukas-Stefan Weber auf 1:2 verkürzte. In der 37. Minute war Philipp Hauser erfolgreich und erhöhte auf 3:1, als sein scharfer Schuss abgefälscht wurde und für Torwart Andreas Diridl unhaltbar im Netz landete. Kaum war der Jubel der Leithaprodersdorfer Fan verhallt, konnten sie erneut jubeln, nur zwei Minuten später war es Tobias Beran der nach einem Corner von Alex Damasdi auf 4:1 erhöhte. Mit dieser klaren 4:1- Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren blieben überlegen

Die Gäste hatten noch die Möglichkeit, auf 2:4 zu verkürzen, aber ein Penalty von Al Mahic wurde vom Goalie der Hausherren Fabian Haberl bravourös gehalten. In der 58. Minute ging der Torreigen der Heimischen weiter, Tobias Beran erhöhte mit einem strammen Schuss auf 5:1 und das letzte Tor der Hausherren war ein sehenswerter Treffer, ein Pass von Levi Markhardt auf Dániel Sváb und der schlenzte mit dem Außenrist das Leder zum 6:1 Endstand in den Kasten der Gäste.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Das war heute eine richtige Reaktion meiner Mannschaft auf ihre schlechte Leistung am vergangenen Wochenende in Mattersburg. Wir haben kleine Schwächephasen gehabt, beim 2:1 Anschlusstreffer und vor dem verschossenen Elfmeter der Pinkafelder; Summa summarum geht der Sieg, auch in dieser Höhe in Ordnung.“

Rainer Pein, Trainer SC Pinkafeld:

„Wir waren besser, als es das Ergebnis vermuten lässt, trotzdem war es zu wenig. Wir werden uns in der nächsten Woche anders präsentieren.“

