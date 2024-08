Ein Sonntagschuss am Freitag beschert SK Pama den zweiten Saisonsieg

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 09:45

In der 2. Runde der Burgenlandliga war am gestrigen Freitagabend der ASV Draßburg Gastgeber für den SK Parma. In diesem Duell Absteiger gegen Aufsteiger konnte sich die Truppe aus dem Nordburgenland durchsetzen und feierte den zweiten Sieg in der noch jungen Saison.

Abwartender Beginn beider Mannschaften

Zu Beginn der Begegnung spielten beide Vereine auf abwarten, was der Gegner so vorhat. Dadurch fand das Spiel zwischen den beiden Strafräumen statt, es gab kaum Torchancen auf beiden Seiten. Trotzdem hatten die Hausherren eine optische Überlegenheit, konnten aber keine Torchancen lukrieren. In der 44. Minute legte sich Furkan Cicek das Leder für einen Freistoß zurecht und knallte das Spielgerät aus 20 Meter Entfernung ins kurze Eck zur 1:0-Führung der Hausherren. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Pama drehte das Spiel

Kurz nach dem Seitenwechsel, ein individueller Fehler eines Draßburger Abwehrspielers, dessen Rückpass zum eigenen Goalie verhungerte und Sebastian Toth war zur Stelle und erzielte den 1:1-Ausgleich. (52.) Dieses Tor war der Weckruf für die Tischler-Truppe und in der 65. Minute erzielte Edson Da Silva mit einer Granate ins Kreuzeck die 2:1 Führung der Auswärtigen. Mit der Führung im Rücken spielten die Gäste einen guten Konterfußball, ohne aber zu einem weiteren Torerfolg zu kommen. Bis zum Schlusspfiff versuchten die Hausherren, den Ausgleichstreffer zu erzielen, was ihnen aber nicht mehr gelang. Wie schon im ersten Spiel gegen Schattendorf zeigten die Gäste nach einem Rückstand eine starke kämpferische Leistung und wurden für ihren Einsatz belohnt.

Stimmen zum Spiel

Michael Schmidt, Trainer SV Draßburg:

Wir haben heute einen Toten zum Leben erweckt; in der ersten Halbzeit waren wir feldüberlegen, Pama konzentrierte sich nur auf die Defensive. Wir haben leider das Gegenteil gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Pama hat verdient gewonnen, denn sie wollten den Sieg mehr als wir.

Dieter Steiner, Obmann SK Pama:

„In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten keine Torchancen, der 0:1 Rückstand resultierte meiner Meinung nach aus einer falschen Schiedsrichterentscheidung. In der zweiten Halbzeit haben wir hoch gepresst und sind dadurch zu unserem Erfolg gekommen. Es war ein richtiger Arbeitssieg, aber die drei Punkte nehmen wir gerne mit.“

