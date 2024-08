Bad Sauerbrunn mit klaren 3:0-Sieg in Kohfidisch

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 09:54

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 2. Runde der Meisterschaft der ASK Kohfidisch und der SC Bad Sauerbrunn gegenüber. Beide Mannschaften sind mit einem Remis in die neue Saison gestartet und möchten nun einem Dreier folgen lassen. Die Gäste zeigten heute ihre Auswärtsstärke, welche sie im letzten Herbst vorrübergehend auf den 3. Tabellenrang hievte, und fuhren mit drei Punkten im Gepäck in Richtung Heimat.

Offene Anfangsphase beider Mannschaften

Beide Mannschaften begannen das Spiel voll motiviert und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In der 30. Minute ließ Tomislav Ivanovic eine gefühlvolle Flanke vom Stapel, sein Adressat war Benjamin Knessl, der diese Hereingabe perfekt annahm und zur 1:0-Führung für die Gäste einlochte. Acht Minuten später hatten die Hausherren den Ausgleichstreffer vor den Füßen, aber der ausgezeichnete Goalie der Gäste, Lukas Stifter, machte diese zunichte und im Gegenzug hatte Sebastian Pojer die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, sein Schuss wird aber von einem Kohfidischer Spieler von der Torlinie weggeschlagen. In der 39. Minute ein Corner, der von den Gästen kurz ausgeführt wird; eine Zuckerflanke von Lukas Kornholz und Sebastian Tisch ist mit dem Kopf zur Stelle und es heißt 2:0 für die Kremser-Truppe. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn machte den Sack zu

Kurz nach Wiederbeginn wurde ein Tor von Goalgetter Michal Kozak wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Dafür war Benjamin Knessl mit seinem zweiten Treffer erfolgreich, als wiederum der pfeilschnelle Sebastian Pojer zu Michal Kozak passt, der mit einem Doppelpass zu Tomislav Ivanovic, dessen Schuss wird vom Goalie der Hausherren kurz abgewehrt und der Torschütze staubte zum 3:0 ab. In der Folge zogen sich die Gäste zurück und überließen den Hausherren das Geschehen auf dem Rasen, die daraus aber keine Treffer erzielen konnten.

Stimmen zum Spiel:

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Wir haben in der ersten halben Stunde gefällig gespielt und haben den Ball laufen lassen. Aber Bad Sauerbrunn ist in der Offensive bärenstark und die haben mit Konterfußball die 2:0 Führung erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir zicke-zacke gespielt, aber die Gäste waren einem Konter erfolgreicher.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war heute ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, wir haben unsere Torchancen genutzt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich vollauf zufrieden, ein guter Auftritt, eine gute Moral und Stimmung ist in der Mannschaft vorhanden. So wie wir heute aufgetreten sind, so muss man in der Fremde spielen.“

