Sensationssieg vom Aufsteiger Jennersdorf in Parndorf

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 10:13

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC/ESV Parndorf und dem Aufsteiger UFC Jennersdorf im Rahmen der 2. Runde der Burgenlandliga vor rund 250 Zuschauern. Der prädestinierte Aufsteiger in die RLO zeigte heute nicht die Leistung, welche man von ihm erwartet hat, und verlor sein erstes Heimspiel der Saison gegen den Aufsteiger aus dem Südburgenland, der von seinem Trainer Patrick Mikovits hervorragend eingestellt wurde und verdient die drei Punkte mit auf die Heimreise nahm.

Optische Überlegenheit der Hausherren

Das Spiel begann so, wie es sich die Fans von Parndorf erwartet hatten; die Hausherren hatten eine optische Überlegenheit heraus gespielt und kamen auch zu einigen gefährlichen Torannäherungen. Einmal knallte Lukas Szabo das Leder in die Latte, dann war es Raul Bucur, der die guten Torchancen vergab. Bei den Gästen war es Simon Abutu Oduh, der allein vor dem Goalie der Hausherren auftauchte, diese Chance aber nicht verwerten konnte. Somit ging es mit dem torlosen Remis in die Pause.

Zwei Konter führten zum Sieg

In der zweiten Halbzeit ließ der Jennersdorfer Trainer Patrick Mikovits den Catenaccio auffahren, was zur Folge hatte, dass die Hausherren nur mehr selten vor dem Gehäuse der Gäste auftauchten. Und wie es im Fußball so ist, einer der wenigen Angriffe der Auswärtigen führte zum 1:0. Ein zielgenauer Pass in die Tiefe und der pfeilschnelle Jaka Vajda ließ sich diese Chance nicht entgehen und lochte ein. Auf den Geschmack gekommen, folgte nur fünf Minuten später das 2:0 für die Südburgenländer; es war wieder ein Konter, den Jaka Vajda erfolgreich abschloss. Fortan warfen die Hausherren alles nach vorn, um der drohenden Niederlage zu entgehen und kamen in der 81. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lukas Szabo zum 1:2 Anschlusstreffer. Kurz vor dem Spielende hatte Doppeltorschütze Jaka Vajda die Möglichkeit, den Deckel endgültig zuzumachen, aber er ließ die Torchance liegen.

Stimmen zum Spiel

Michael Porics, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Es war heute ein sehr enttäuschender Auftritt meiner Mannschaft; wir waren zwar spielbestimmend, aber der letzte Punch hat gefehlt. In der zweiten Halbzeit sind die Gäste noch tiefer gestanden und haben uns das Leben schwer gemacht. Nach dem 0:2 habe ich drei neue Spieler eingewechselt, um frischen Wind in unser Angriffsspiel zu bringen; leider hat es nicht viel genutzt, uns hat die Effizienz vor dem Tor der Gäste gefehlt.“

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

„Die erste Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben super verteidigt und nicht viel zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir auf Konter gelauert und sind damit erfolgreich geblieben. Der Sieg ist eine schöne Momentaufnahme, aber unser Fokus ist auf den Klassenerhalt gerichtet. Ich bin heute sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft, sie hat taktisch diszipliniert gespielt und verdient gewonnen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.