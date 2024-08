Zwei Spiele-sechs-Punkte: Edelserpentin glücklicher Sieger im ausgeglichenen Duell mit Sankt Margarethen

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 10:24

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 2. Runde der Meisterschaft die SpG Edelserpentin und der SV Sankt Margarethen gegenüber. Beide Mannschaften haben ihr Auftaktspiel gewonnen und wollen nun einen weiteren Sieg folgen lassen. In einem spannenden Match, in dem beide Mannschaften als Sieger den Platz hätten verlassen können, war die Glücksgöttin Fortuna den Hausherren hold und setzte das Aluminium als Abwehrmittel ein.

Blitztor der Gäste

Das Spiel begann mit einem Blitztor, Anstoß, Outeinwurf und Lukas Wenninger war zur Stelle und es stand 1:0 für die Gäste. In der Folge drückten die Gäste auf den zweiten Treffer, der ihnen aber nicht gelungen ist. In der 11. Minute schießt Milán Ángyán aus ca. 25 Metern auf das Tor der Gäste und in der Luft bekam das Leder plötzlich eine andere Richtung und senkte sich als sogenannte Banane zum 1:1 Ausgleich in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen: Nur vier Minuten später war es Stefan Adorjan, der die Führung zum 2:1 erzielte. Jetzt entwickelte sich eine interessante Begegnung; einmal hatten die Hausherren die Oberhand, dann war die Lederer-Truppe spielbestimmend. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Spannende Schlussminuten

In der 59. Minute war es Attila Krán, der einen Konter erfolgreich zum 3:1 für die Gastgeber abschloss. Nun versuchten die Gäste, ihr Spiel offensiver zu gestalten und kamen auch in der 74. Minute durch Moaz Abd El Rehim zum Anschlusstreffer; als er einen Eckball mit dem Kopf kompromisslos im Kasten der Heimischen zum 2:3 versenkte. Im Anschluss daran begann der Leidensweg der Auswärtigen; zuerst lenkte der Goalie der Heimischen, Patrik Erdei, einen Schuss an die Latte, dann produzierte Ernest Grvala einen Lattenpendler und zuletzt traf Justin Strodl nur das Lattenkreuz. Dem Spielverlauf nach wäre ein Remis der gerechte Ausgang des Matches gewesen. So können sich die Hausherren über den zweiten Sieg in der neuen Saison freuen.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Wir haben einen miserablen Start gehabt, in der 1. Minute das 0:1 erhalten. Danach haben wir zehn Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen, haben dann aber zugeschlagen, sind mit 2:1 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben uns die Gäste uns enorm unter Druck gesetzt, aber dank der Lattentreffer sind wir als Sieger vom Platz gegangen. Dem Spielverlauf wäre ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen.“

Wolfgang Granabetter, Sektionsleiter SV Sankt Margarethen:

„Wir haben einen Start nach Maß gehabt, sind 1:0 in Führung gegangen, nach den beiden Gegentreffern haben wir etwas den Faden verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, unser Spiel offensiver zu gestalten und sind dann wie eine Schülermannschaft in einen Konter zum1:3 gelaufen. Aufgrund unserer Offensive in den Schlussminuten wäre ein Remis möglich gewesen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.