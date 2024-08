Zwei Tore in der Schlussphase – Schattendorf mit Konter erfolgreich

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 10:34

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 2. Runde der Meisterschaft der USV Halbturn und der SV Schattendorf gegenüber. Beide Mannschaften hatten ihr Auftaktspiel verloren und waren bemüht, Punkte auf dem eigenen Konto gutzuschreiben. In einem chancenarmen Match genügte den Gästen die letzten zehn Minuten, um mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten.

Erste Halbzeit ohne gefährliche Torraumszenen

In den ersten 15 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften; der Drang, zum gegnerischen Tor zu marschieren, war nicht vorhanden. Es war zeitweise ein Geschiebe im Mittelfeld; die Heimischen versuchten mit langen Bällen in die Nähe des Gehäuses des Gegners zu kommen, die Gäste versuchten spielerisch zum Erfolg zu kommen. Eine gute Tormöglichkeit vergab Oliver Praznovsky für die Hausherren, auf der anderen Seite vergab Florian Schusser eine Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Zwei Konter bringen die Gäste auf die Siegesstraße

In der zweiten Halbzeit versuchten die Heimischen, ihr Spiel offensiver zu gestalten und die Gäste zogen sich immer mehr zurück und lauerten auf Konter. Als sich beide Mannschaften schon auf ein torloses Remis eingestellt hatten, lukrierten die Gäste zwei Torchancen, welche sie auch erfolgreich abgeschlossen haben. Beim ersten Angriff in der 82. Minute spielte Gerhard Karner auf Raphael Federer und sein zielgenauer Pass erreichte Mate Szalka und der versenkte das Spielgerät aus kurzer Distanz in den Maschen des Gehäuses der Einheimischen zur 1:0 Führung. Nur sechs Minuten war es der pfeilschnelle Raphael Federer, der nach einem Konter auf 2:0 für die Auswärtigen erhöhte. Damit war die Partie entschieden und die Truppe von Trainer Robert Serdar konnte mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Es war heute ein typisches 0:0-Spiel, welches wir dann in den letzten zehn Minuten verloren haben. Meine Spieler haben sich immer die Querpässe zugeschoben, keiner wollte eine Verantwortung übernehmen. Ab der 70. Minute sind wir offensiv stärker geworden und sind dann brav in die Konter der Schattendorfer gelaufen.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, Halbturn hat versucht, mit langen Bällen zu Erfolg zu kommen, wir haben es spielerisch versucht und sind als Sieger vom Platz gegangen. Das Spiel war ohne vielen Torchancen, wir haben die Schnelligkeit unserer Stürmer ausgenutzt und haben zwei Konter erfolgreich abgeschlossen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.