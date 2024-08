USV Halbturn behält in Jennersdorf knapp die Oberhand

Spielberichte

Freitag, 16. August 2024

In einem hart umkämpften Spiel zwischen UFC Lumitech Jennersdorf und Halbturn konnte sich letztendlich das Gastteam mit einem knappen 1:0 durchsetzen. In der dritten Runde der Burgenlandliga hatten die Zuschauer die Möglichkeit, ein taktisch geprägtes Spiel zu verfolgen, das bis zum Schluss spannend blieb. Der entscheidende Treffer fiel kurz vor der Halbzeitpause.

Sulc bringt Gäste auf die Siegerstraße

Das Spiel startete mit Jennersdorf in roten Trikots, die von rechts nach links spielten. Bereits in der zweiten Minute hatte Halbturn die erste Torchance, doch der Schuss ging weit über das Tor. In der fünften Minute zeigte Halbturns Torhüter eine starke Parade nach einem guten Schuss des Gegners.

In der 14. Minute verzeichnete Jennersdorf eine sehr gute Chance, doch der Ball ging knapp daneben. Auf der anderen Seite konnte Halbturns Torhüter einen weiteren Schuss sicher fangen. Bis zur 21. Minute gestaltete sich das Match sehr ausgeglichen, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle zu übernehmen.

Halbturn erhöhte den Druck in der 28. Minute mit zwei aufeinanderfolgenden Eckbällen. Eine gute Flanke führte zu einem Kopfball, der jedoch nur die Latte traf. Ein weiteres Zeichen für die ausgeglichene erste Halbzeit war der Kopfball von Jennersdorf in der 17. Minute, der weit über das Tor ging.

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich in der 43. Minute. Nach einer guten Hereingabe von Erik Ujlaky musste Jakub Sulc nur noch den Kopf hinhalten, um das 1:0 für die Gäste zu erzielen. Dies war ein wichtiger Moment, der Halbturn zur Halbzeit in Führung brachte.

Jennersdorf kämpft, Halbturn hält stand

Die zweite Halbzeit begann spannend, da Jennersdorf versuchte, den Rückstand aufzuholen. In der 51. Minute hatte Halbturn einen Eckball, gefolgt von einem Eckball für Jennersdorf in der 53. Minute. In der 67. Minute verzeichnete Jennersdorf die erste gute Chance der zweiten Halbzeit, doch der Ball ging knapp daneben.

Halbturn versuchte, das Spiel zu kontrollieren und hatte in der 73. Minute einen weiteren Eckball. Jennersdorf drängte weiterhin auf den Ausgleich. In den letzten Minuten des Spiels erhöhte Jennersdorf den Druck und hatte in der 90. Minute zwei aufeinanderfolgende Eckbälle.

Mit fünf Minuten Nachspielzeit blieb es spannend bis zum Schluss. Doch Halbturn konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sicherte sich somit die ersten Punkte der Saison. Das Spiel endete offiziell in der 95. Minute mit einem Endstand von 0:1.

