ASV Draßburg ringt Schattendorf im Derby nieder – Später Treffer brachte den Sieg

Details Samstag, 17. August 2024 07:51

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 3. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schattendorf und dem ASV Draßburg. Nach dem Sieg in Halbturn können die Hausherren mit stolzgeschwellter Brust in dieses Match gehen, zumal die Gäste weiter auf der Suche nach einer gut abgestimmten und kompakten Mannschaftsleistung sind. In einem kampfbetonten und spannenden Derby konnten sich die Gäste mit einem Lucky Punch die drei Punkte gutschreiben.

Schattendorf mit einer optischen Überlegenheit

In der ersten Halbzeit gingen die Hausherren voller Elan in das Derby und erspielten sich eine optische Überlegenheit, aber ohne zwingende Torchancen zu lukrieren. Es gab rassige Zweikämpfe, es wurde um jeden Zentimeter Boden gekämpft. Kurz vor dem Pausenpfiff die 1:0 Führung der Heimischen, nach einem schön vorgetragenen Angriff erreicht der Stanglpass von Raphael Federer den mitgelaufenen Marco Vargek und der hat keine Mühe, das Leder zur 1:0-Führung der Hausherren in Kasten der Gäste unterzubringen. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

Nach einem Eckball der Hausherren in der 59. Minute starteten die Gäste einen Konter, der von Collin Iyobosa zum 1:1-Ausgleich erfolgreich abgeschlossen wurde. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit etlichen guten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. In der 75. Minute legte sich der Draßburger Freistoßspezialist Petar Mijatovic das Spielgerät zurecht und er zirkelte den Ball über die Mauer zur 2:1-Führung der Gäste. Aber die Freude der Auswärtigen über den Führungstreffer dauerte nicht lange, denn nur zwei Minuten später bekommt Mate Szalka einen Pass in die Tiefe serviert und schießt zum 2:2-Ausgleich ein. Jetzt wurde die Partie noch spannender und die Gäste hatten durch Patrick Mijatovic in der 89. Minute den Lucky Punch gesetzt und gingen als glückliche Sieger vom Platz.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es war ein intensives Derby auf einem hohen Niveau, welches in der zweiten Halbzeit ein offener Schlagabtausch wurde. In der ersten Halbzeit waren wir die aktivere Mannschaft, Draßburg hatte sich in der zweiten Halbzeit leichte Vorteile erspielt. Uns fehlt leider zurzeit die Abgebrühtheit, nach einer Führung den Sack zuzumachen.“

Michael Schmidt, Trainer ASV Draßburg:

„Es war heute wieder das erwartet schwere Spiel, ein typisches Derby; zwischen den beiden Mannschaften liegt die Rivalität schon lange Jahre zurück und so entwickelte sich ein kampfbetontes Match. Schattendorf hat uns in der ersten Halbzeit alles abverlangt; sie waren aggressiver in den Zweikämpfen. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie sich in der zweiten Halbzeit zurückgekämpft hat und verdient gewonnen hat.“

