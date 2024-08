Pinkafeld holte in der Nachspielzeit den 2:1-Sieg

Spielberichte

Nach zwei sieglosen Matches am Stück war der SC Pinkafeld im gestrigen Heimspiel in der Burgenlandliga gegen den nicht viel besser gestarteten FC Deutschkreutz gefordert, um erstmals in dieser noch jungen Saison anzuschreiben. In einem spannenden Fight hatten die Hausherren das bessere Ende für sich und konnten mit dem 2:1-Sieg den ersten vollen Erfolg der Saison feiern.

Es war ein Beginn auf Augenhöhe

Beide Teams starteten offensiv ausgerichtet in diese Begegnung und lukrierten sogenannte Halbchancen. In der 18. Minute die überraschende Führung der Gäste, als ein Schuss von Noel Kustor die Abwehr der Heimischen nur kurz abwehren konnte, der Ball kommt dann zu Benjamin Pentö, der die Lücke in der heimischen Defensive findet und das 1:0 erzielte. In der 27. und 28. Minute konnte sich der Torwart der Gäste, Bruno Peter Horvath zweimal auszeichnen, als er mit einem Reflex den Schuss von Al Mahicaus kurzer Distanz abwehren konnte und darauffolgend wiederum das Geschoß von Al Mahic aus dem kurzen Eck holte. Das hätte die Führung der Hausherren sein können. Bis zum Pausenpfiff fiel kein weiterer Treffer, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Zwei Tore in den Schlussminuten brachten Pinkafeld drei Punkte

In der 55. Minute schießt Al Mahic mit einer Granate Christian Stutzenstein aus der Mauer, der sinkt benommen zum Boden, kann aber dann weiterspielen. In der 82. Minute werden die Hausherren für ihre Bemühungen belohnt: Al Mahic bezwingt den Schlussmann Bruno Peter Horvath mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze. Und das nicht unverdient, weil die Heimischen in den letzten Minuten nochmals alle Kräfte mobilisiert haben. In der 87. Minute eine Riesengelegenheit für die Gäste, nachdem dieses Mal die Hintermannschaft der Hausherren gezaubert hatte, aber die Gäste konnten daraus keinen Treffer erzielen. Besser machte es die Hausherren in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als Jakob Waldherr die Defensive der Gäste überläuft und zum viel umjubelten 2:1-Endstand einschoss.

Stimmen zum Spiel

Rainer Pein, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war eine gute, engagierte Anfangsphase meiner Mannschaft, aber der Gegner hat mit seinem ersten Angriff ein Tor erzielt. Die zweite Halbzeit haben wir verhalten begonnen, aber zum Ende der Partie hat meine Mannschaft Leidenschaft gezeigt und verdient den Siegestreffer erzielt. Der Sieg ist für uns eine große Erleichterung, die Spieler haben mit großem Engagement gespielt, und heute war das Glück auf unserer Seite.“

Rene Strobl, Co-Trainer FC Deutschkreutz:

„In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sind wir glücklich mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gut unter Kontrolle gehabt, wir haben kaum Torchancen zugelassen. Meiner Meinung nach wäre ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen.“

