ASK Kohfidisch ergattert in Mattersburg einen Punkt

Details Sonntag, 18. August 2024 10:32

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 3. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Mattersburg 2020 und dem ASK Kohfidisch. Die Hausherren gingen als klarer Favorit in diese Begegnung, konnten aber diese Rolle nicht bestätigen und mussten sich mit einem mageren 1:1-Remis zufriedengeben. Die Kühbauer-Truppe zeigte eine enttäuschende Leistung; sie kamen nicht richtig in das Spiel und mussten schlussendlich froh sein, zumindest einen Punkt ergattert zu haben.

Kurzes Strohfeuer, dann erste Halbzeit ohne Höhepunkte

Das Spiel begann in der ersten Minute mit einer Riesenchance für die Heimischen, aber Sebastian Trenkmann konnte das Leder nicht im Tor der Gäste unterbringen. Im Anschluss daran plätscherte das Spiel so vor sich hin; die Gäste hatten durch Tim Schreiber eine gute Tormöglichkeit; er scheiterte im eins gegen eins Duell am Goalie der Hausherren. Die Heimischen kamen auch gelegentlich in die Nähe des Gehäuses der Gäste, aber einen zählbaren Erfolg gab es nicht. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Gerechter Ausgang der Partie

In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung nicht besser; Standards waren die gefährlichen Torraumszenen in diesem Match. Einmal tauchte Florian Csencsits gefährlich vor dem Tor der Heimischen auf, das Leder wurde aber von einem Spieler der Hausherren von der Torlinie weggeschlagen. In der 68. Minute, ein schön vorgetragener Angriff der Heimischen auf der rechten Seite, eine zielgenaue Flanke von Alois Höller auf Lukas Grimmer und der hatte keine Mühe, das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen zur 1:0-Führung unterzubringen. Wer nun vom Mattersburger Anhang gehofft hatte, dass das Spiel der Gastgeber an Fahrt aufnehmen würde, sah sich getäuscht, im Gegenteil; Kohfidisch kam durch Florian Csencsits in der 81. Minute zum verdienten Ausgleich.

Stimmen zum Spiel

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020:

„Wir sind heute überhaupt nicht ins Spiel gekommen; es war nicht unsere beste Leistung. Wir konnten keinen Druck erzeugen und sind nur zu wenigen Torchancen gekommen. Im Grunde war es ein gerechtes Remis, das in beiden Richtungen hätte gehen können.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Meiner Meinung nach war es eine ausgezeichnete Partie meiner Mannschaft. Mattersburg versuchte über die schnellen Flügelstürmer zum Erfolg zu kommen, aber wir hielten gut dagegen. Die Hausherren hatten eine optische Überlegenheit, konnten diese aber nicht nutzen. Es war ein gerechtes Remis, welches sich heute meine Mannschaft verdient hat.“

