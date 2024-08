Leithaprodersdorf setzt sich in Sankt Margarethen durch und feiert zweiten Saisonsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 10:42

In der 3. Runde der Burgenlandliga trafen am Samstagnachmittag in der Begegnung zwischen dem SV Sankt Margarethen und dem SV Leithaprodersdorf zwei Mannschaften aufeinander, die jeweils einen Sieg vorweisen konnten. In einem abwechslungsreichen Spiel mit vielen spannenden Momenten gingen die Gäste als Sieger hervor und nahmen für die erlittene Cup-Niederlage Revanche

Muntere erste Halbzeit

Über 650 Zuschauer sind in das Greabochstadion gepilgert, um dieses Derby zu sehen und sie wurden nicht enttäuscht. Denn es gab viele Tore zu sehen und noch mehr vergebene Torchancen. Die ersten zwanzig Minuten waren geprägt vom abtasten und abwarten, was der Gegner plant. In der 21. Minute konnte der Anhang der Hausherren das erste Mal jubeln, als ein Spieler der Hausherren im Strafraum der Auswärtigen gefoult wurde und der Elfmeterschütze vom Dienst, Thomas Jusits, legte sich das Leder zurecht und verwandelte bombensicher zum 1:0 für die Heimischen. Acht Minuten später, ein Angriff auf der Seite, Simeon Markhardt flankt in die Mitte zu Fabian Dinhof, der trifft mit einem Seitfallzieher nur das Aluminium, aber Levi Markhardt steht dort, wo ein Stürmer stehen muss, und erzielte den 1:1 Ausgleich. Bis zum Pausenpfiff hatten beide Mannschaften noch gute Torchancen, aber die wurden entweder von den heute gut aufgelegten Tormännern entschärft oder sie gingen am Gehäuse vorbei. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Beide Mannschaften mit offenem Schlagabtausch

Nach dem Seitenwechsel kamen die Heimischen besser aus der Kabine, ein Angriff auf der rechten Seite, eine wohltemperierte Flanke und Ernest Grvala läuft in die Flanke hinein und erzielte per Kopf in der 55. Minute die 2:1 Führung der Lederer-Truppe. Lange dauerte die Freude der Heimischen nicht, denn nur fünf Minuten später überspielt Philipp Hauser zwei Spieler der Gastgeber und sein trockener Schuss wird noch abgefälscht und landete im Kreuzeck des Kastens der Hausherren zum 2:2-Ausgleich. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, indem die Gäste das bessere Ende für sich hatten, als Phillip Hauser einen Stanglpass in die Mitte losschickte und in Alex Damasdi einen dankbaren Abnehmer fand, der zum 3:2 für die Gäste einlochte. In der 88. Minute wurde der Leithaprodersdorfer Luca Dellantonio von Schiedsrichter Jan Uwe Thiel mit der Gelb-Roten-Karte vorzeitig zum Duschen geschickt.

Stimmen zum Spiel

Günter Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Es war ein sehr aufregendes Derby, ein offener Schlagabtausch, mit einem besseren Ende der Gäste. Das Spiel hätte auch 6:6 ausgehen können, so viele Torchancen waren für beide Teams vorhanden.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Das war heute ein gutes Spiel meiner Mannschaft und sie hat Moral gezeigt, indem sie zweimal einen Rückstand aufgeholt hat und schlussendlich haben wir verdient gewonnen.“

